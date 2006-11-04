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۱۳ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۵۲

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نوشته هاي كودكان يوگسلاوي با موضوع جنگ بالكان منتشر شد

نوشته هاي كودكان يوگسلاوي با موضوع جنگ بالكان منتشر شد

كتاب " من خواب صلح مي بينم " شامل نوشته هاي كودكان يوگسلاوي در مورد جنگ بالكان ، در ايران منتشر شد .

به گزارش خبرنگار مهر ، كتاب " من خواب صلح مي بينم " شامل نقاشي ها و نوشته هايي از جنگ (بالكان ) به قلم كودكان يوگسلاوي سابق (منطقه بوسني ) با ترجمه غلامرضا امامي در 48 صفحه ، شمارگان 2 هزار نسخه و با بهاي 4200 تومان از سوي نشر افق وارد پيشخوان كتابفروشي ها شد .

اين كتاب شامل آثار كودكان بوسنيايي است كه در كنار هر نقاشي از كودكان نوشته از آنان هم درج شده است . كتاب " من خواب صلح مي بينم " با مقدمه موريس سنداك و جيمز پ. گرانت مديرعامل صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد ( يونيسف ) منتشر شده است .

كودكان بوسنيايي در اين كتاب كه نخستين بار در دهه 1990 ميلادي در اروپا منتشر شده است ، تصاوير ذهني خود از جنگ و برخي مشاهدات خود را در قالب داستان و نقاشي روي كاغذ آورده اند .

کد مطلب 401951

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