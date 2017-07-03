علی قوی‌تن کارگردان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فیلم سینمایی «پل سفید» در سی امین جشنواره فیلم کودک و نوجوان حضور دارد، گفت: این فیلم هم برای مخاطب کودک و نوجوان است و هم درباره کودک و نوجوان است؛ در واقع می توان گفت موضوع «پل سفید» داستانی است که بچه ها در هنگام تماشای فیلم با شخصیت های اصلی داستان ارتباط برقرار می کنند، چراکه مشکلات و معضلاتی را که ممکن است بر سر راه آنها پیش آید نشان می دهد، به همین دلیل مخاطب کودک و نوجوان به راحتی با شخصیت های اصلی داستان همذات پنداری می کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر بزرگسالان و مسئولان فرهنگی کشور به خصوص مسئولان وزارت آموزش و پرورش با دیدن «پل سفید» با موضوع و مشکل مطرح شده در آن آگاه می شوند تا شرایط را برای برطرف کردن این قبیل از مشکلات مهیا کنند.

این کارگردان درباره چگونگی انتخاب داستان این اثر سینمایی توضیح داد: اوایل سال ۹۵ متوجه مشکلات کودکی شدم که به دلیل وقوع حادثه ای دیگر نمی توانست به مدرسه برود و ادامه تحصیل دهد. در واقع روند قوانین آموزش و پرورش برای کسانی که دچار حادثه ای می شوند و از نظر جسمی معلول می شوند، برای ادامه تحصیل دوباره بسیار متفاوت است، یعنی دانش آموزانی که دچار معلولیت می شوند برای ادامه تحصیل در مدرسه باید آزمونی را بدهند که بر اساس آن تعیین شود که می توانند در مدرسه معمولی درس بخوانند و یا باید در مدرسه های استثنایی ادامه تحصیل دهند.

قوی‌تن تاکید کرد: کودکی که من با او آشنا شده بودم به دلیل اتفاقی که برایش پیش آمده بود و قوانین آموزش و پرورش در یک بحران شدیدی قرار گرفته بود، در همین راستا تصمیم گرفتم تا درباره چنین معضلی تحقیق کنم و بعد از تحقیقات لازم و نگارش فیلمنامه، فیلمبرداری «پل سفید» را مهرماه سال ۹۵ و با بازی همان کودکی که دچار حادثه شده بود شروع کردم.

این کارگردان تاکید کرد: البته با توجه به اینکه روند همکاری وزارت آموزش و پرورش با ما به لحاظ اداری کمی کند پیش رفت، فیلمبرداری «پل سفید» تا اواخر سال ۹۵ طول کشید.

وی ادامه داد: بهاره نوروزی شخصیت اصلی و قهرمان داستان در همان دوره فیلمبرداری در حال مبارزه و تثبیت موقعیت قبلی خود بود، اما با این حال در کنار ما حضور داشت.

کارگردان فیلم «پرواز بادبادک ها» اظهار کرد: معتقدم در حوزه سینمای کودک و نوجوان برای رسیدن به ایده آل ها و همان دوران طلایی سینمای کودک و نوجوان که همه ما خاطرات خوشی از آن داریم، نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان فرهنگی و نهادهای دولتی هستیم. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مسئولان دولتی در حوزه تولید فیلم های کودک و نوجوان باید از بحث تجاری فاصله بگیرند تا این سینما بتواند دوباره جان بگیرد، به این معنا که تشکیلاتی باید برای سینمای کودک و نوجوان ایجاد کرد تا برنامه ریزی درستی در این سینما صورت بگیرد و بعد از به رونق افتادن تولید فیلم های کودک و نوجوان، به مسائل تجاری آن فکر کرد.

قوی‌تن ادامه داد: معتقدم سینمای کودک و نوجوان باید مانند دهه شصت دو نوع فیلم را تولید کند، یک گروه فیلم هایی که نگاه اقتصادی دارند و جزو دسته فیلم های فانتزی به شمار می روند و دیگری فیلم هایی که به مسأله آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان می پردازند. هر کدام از این دو نوع فیلم در دهه شصت و هفتاد ساخته می شد و به راحتی راه خود را در بین مخاطبان پیدا می کرد و مورد استقبال قرار می گرفت. البته نکته مهم این است که مسئولان آن دوران سینمای کودک و نوجوان را در بحث اکران حمایت می کردند و برای این دسته از فیلم ها سهمیه ثابت اکران داشتند، اما امروز و طی دو دهه گذشته این حمایت ها از سینمای کودک و نوجوان برداشته شده است و بیشتر فیلم های گیشه ای و سرگرم کننده نمایش داده می شود.

وی یادآور شد: به خاطر دارم در دهه هفتاد فیلمی تجاری ساختم و برای اکران درخواست دادم. در آن دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ما اعلام کرد که این فیلم نباید در سینماهای «الف» اکران شود، بلکه باید در سینماهای درجه «ب» و «ج» نمایش داده شود. در دهه شصت و هفتاد فیلم هایی با موضوع فرهنگی، هنری و آموزشی بیشتر مورد حمایت قرار می گرفت، چرا که فیلم های گیشه در هر شرایطی پول خود را در می آوردند اما امروز مسئولان ما فیلم هایی را اکران و حمایت می کنند که نیازی به حمایت ندارند؛ فیلم هایی که با وجود ستارگان سینما، در هر شرایطی می توانند مخاطبان خود را به خوبی جذب کنند.