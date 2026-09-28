به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی گلستان، دمای هوا در روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ در نقاط مختلف استان نوسان قابل توجهی داشته است.

بر این اساس، در گرگان کمینه دمای ۱۹ و بیشینه ۳۱ درجه، در تنگراه پارک ملی گلستان ۱۴ و ۲۹ درجه، انبارالوم ۲۰ و ۳۲ درجه و آق‌قلا ۱۹ و ۳۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

همچنین دمای هوا در مراوه‌تپه بین ۱۹ تا ۲۷ درجه، کلاله بین ۲۰ تا ۳۱ درجه، مینودشت بین ۲۱ تا ۳۱ درجه، گنبدکاووس بین ۲۰ تا ۳۲ درجه، هاشم‌آباد بین ۲۰ تا ۳۱ درجه و بندرترکمن بین ۲۱ تا ۲۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

در این گزارش، کمینه و بیشینه دمای اینچه‌برون ۲۰ و ۳۲ درجه، علی‌آبادکتول ۱۹ و ۳۰ درجه، بندرگز ۲۱ و ۳۱ درجه و کارکنده ۲۱ و ۲۹ درجه سانتی‌گراد اعلام شده است.

بر اساس داده‌های اداره‌کل هواشناسی گلستان، آق‌قلا با بیشینه دمای ۳۳ درجه گرم‌ترین نقطه و تنگراه با کمینه دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان در این روز بوده‌اند.