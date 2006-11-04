لابي صهيونيستي 60 درصد هزينه هاي تبليغاتي دموكراتها را تامين مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از واشنگتن پست، اين نظر سنجي نشان مي دهد كه 39 درصد از مردم آمريكا معتقدند كه لابي صهيونيستي، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا را به حمله به عراق واداشت و اينك در تلاش است تا دولت وي را به حمله به ايران وادار كند.



روزنامه واشنگتن پست تاكيد كرد كه نامزدهاي دموكرات درانتخابات پارلماني و رياست جمهوري 60 درصد هزينه هاي خود را از صهيونيستها تامين مي كنند.



"جين برد" رئيس شوراي مصلحت ملي آمريكا در همين رابطه در گفتگو با العالم در اين زمينه اظهار داشت : لابي صهيونيستي 30 درصد از هزينه هاي انتخابات آمريكا را كه بالغ بر يك ميليارد و 500 ميليون دلار مي باشد، تامين مي كند.



برد افزود: 30 درصد از اين هزينه از سازمان هاي اسرائيلي يا مرتبط با لابي و سازمان هاي مسيحي صهيونيستي تامين

مي شود.

به گزارش مهر، در دوره قبل مسيحيان صهيونيست، حمايت كامل خود را از انتخاب جرج بوش به عننوان رئيس جمهور آمريكا و همچنين اعضاي محافظه كار جمهوريخواه براي كنگره اعلام كردند، اما اين بار اين گروه نيز به خاطر برخي از سياست هاي داخلي جمهوريخواهان از جمله عدم برخورد آشكار اين گروه با ازدواج همجنس بازان و همچنين سقط جنين، رويكرد خود را به سمت دموكراتها تغيير داده اند.

لابي هاي طرفدار اسرائيل از ابتدا يكي از گروههاي بسيار تاثير گذار در سرنوشت انتخابات آمريكا بوده اند.

در همين رابطه چندي پيش گزارشي 81 صفحه اي كه از سوي "استفان ام. والت" و همكارش "جان جي. ميرشايمر" در دانشگاه هاروارد براي دانشكده دولتي كندي تهيه شده بود؛ اين دو استاد سرشناس آمريكايي اذعان كردند كه لابي هاي اسرائيلي در آمريكا بدون توجه به منافع ملي آمريكا سياست هاي اين كشور را در خاورميانه به نفع اسرائيل جهت مي دهند.

اين دو محقق در گزارش خود نوشتند كه لابي يهوديان در آمريكا به ضرر منافع ملي اين كشور كار مي كند.

بر اساس اين مطالعه عنوان شد كه لابي طرفدار اسرائيل در اين كشور بر خلاف منافع ملي واشنگتن كار مي كند و اگر آمريكا با اسرائيل رابطه نزديكي نداشت، هرگز نگراني از بابت عراق، ايران و سوريه نداشت.

اين تحقيق كه با جنجال و مخالفت هاي زيادي از سوي محافل صهيونيستي رو به رو شد، همچنين نشان مي دهد كه "كميته امور عمومي آمريكايي اسرائيل" موسوم به "ايپك" سبب شده است تا سياست واشنگتن در خاورميانه به نفع اسرائيل جهت داده شود و اين امر به نوبه خود درگيريهايي را در محافل مخالف و طرفدار اسرائيل در اين كشور به وجود آورده است.

اين گزارش 81 صفحه اي بحث مي كند كه لابي طرفدار اسرائيل متقاعد كردن اعضاي كنگره، مقامها، و افكار عمومي آمريكا را براي حمايت از اسرائيل بر عهده دارد، اگر چه اين حمايت بر خلاف منافع ملي خود آمريكا باشد.