افزوده شدن یک گروه دیگر از نشریات به جایزه فرهنگستان برای مطبوعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جلسه شورای سیاست‌گذاری پنجمین جایزه فرهنگستان به مطبوعات با حضور اعضای شورا، شامل حسین انتظامی، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمد دبیرمقدم، محمود اسعدی، موسی اسوار، حسن ذوالفقاری، ایرج فرجی، مرتضی قاسمی، نسرین پرویزی، مریم دانشگر و فرناز صادقی تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد نشریاتی که در جهت همگانی‌کردن علم و گسترش آن در سطح جامعه فعالیت می‌کنند، به حوزه بررسی‌ و داوری در سال جاری افزوده شوند و ضریب کیفی هفتاد، کمینه امتیازِ پذیرشِ نشریاتِ فرهنگی - اجتماعی برای ورود به چرخه داوری باشد.

در ادامه درباره افزودن مجلات حوزه کودک و نوجوان به حوزه نشریات جایزه فرهنگستان در سال آینده و تهیه شیوه‌نامه ویژه‌ای برای داوری این مجلات، و همچنین تعیین معیارهایی مشخص برای انتخاب نشریاتی که به زبان فارسی اهتمام ویژه دارند، نظیر داشتن سبک بدیع، نکاتی طرح شد.

در پایان جلسه، با توجه به راه‌اندازی سامانه الکترونیک داوری، سلطانی‌نژاد، مدیر سیناوب، روند داوری الکترونیک نشریات را تشریح کرد.