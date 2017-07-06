به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی‌بی‌سی»، پلیس ترکیه ۸ فعال سرشناس حقوق بشر از جمله «ایدیل اسر» مدیر سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه را بازداشت کرده است.

در جریان یورش پلیس به یک کارگاه آموزشی عفو بین الملل در هتلی در شهر «بویوک آدا» دو مدرس آلمانی و سوئدی هم بازداشت شدند.

دبیرکل عفو بین الملل در واکنش به این رویداد، این اقدام پلیس را «سوء استفاده زشت از قدرت» خواند و وضعیت فعالان حقوق بشر در ترکیه را خطرناک توصیف کرد.

وی همچنین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط «ایدیل اسر» و سایر بازداشت شدگان شده است.