به گزارش خبرنگار مهر، سردار جعفر اسدی، شامگاه جمعه در اولین سالگرد شهید مدافع حرم «مهدی عسگری» که در حسینیه «رزمندگان» کرج برگزار شد طی سخنانی با اشاره به فرمایشی از حضرت امام(ره)، گفت: امام فرمودند خط سرخ شهادت خط آل محمد و علی است، این افتخار از خاندان نبوت و ولایت به ذریه طیبه آن بزرگواران و پیروان به ارث رسیده است.

وی اضافه کرد: شهادت چیزی نیست که به هرکسی رسیده باشد، کسی باید شایستگی آن را داشته باشد که از ارث انبیا برخوردار باشد، شهادت یک‌چیز ساده و همه‌فهم نیست که همه آن را درک کنند، خداوند در ارتباط با شهدا گفته که کار شما نیست درباره شهدا صحبت کنید، شهدا را با انسان‌ها قیاس نکنید، این‌ها زنده‌اند و نزد خدا روزی می‌خورند.

اسدی بابیان این که در همین دنیای مادی ما در سطر کتاب هستی حماسه‌های ماندگار شهیدان والامقام ثبت و ضبط است، اضافه کرد: امروز وجب خاک پاک این دیار و جای‌جای حرم اهل‌بیت عصمت و طهارت گواه نسلی است که سینه‌های ستبر خود را در برابر متجاوزان ستمگر استوار کرده است و تا ابد ما را وامدار همت و ایثار و جوانمردی خودکرده‌اند، ما همه مدیون و وام‌دار شهدا هستیم.

مشاور فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) خانواده‌های شهدا را ولی‌نعمت‌های جامعه دانست و گفت: امام حسین حدیثی دارد که «حب الوان من الایمان» بعضی‌ها این حدیث را ابتر می‌دانند، اما آقا امام حسین (ع) ادامه می‌دهند که ما دو وطن داریم یک وطن ما این شهرهای مکه و مدینه و ... است، وطن دیگر ما در جوار رحمت حق است همه ما در آن وطن باید برویم و باید حیات داشته باشیم پس دو وطن را باید دوست داشته باشیم.

وی بابیان این که امروز به لطف خدا و همت بالای شهدا ما در آن‌طرف مدیترانه، از اسلام دفاع می‌کنیم، گفت: این اقتدار به برکت خون شهدا است.

اسدی افزود: این حیاتی که خداوند درباره شهدا می‌فرماید چه نوع حیاتی است، جای طرح شهدا در این دنیای کوچک ما نیست، شهدا یک جایگاه بسیار بلندی دارند که اصلاً فهم ما به آنجا نمی‌رسد.

وی بابیان این که خداوند به ما نعمت داد تا در مراسم یاد شهدا حضورداشته باشیم، گفت: این توفیق جای شکر دارد.