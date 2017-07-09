جشن ملی روز ادبیات کودک و نوجوان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن ملی روز ادبیات کودک و نوجوان روز پنجشنبه ۲۲ تیر در خانه فرهنگ و هنر واژه برگزار می شود.

این مراسم توسط نشر افق و با حضور بیش از ۳۰ نفر از نویسندگان، شاعران، تصویرگران و مترجمان ادبیات کودک و نوجوان کشور برگزار می شود. به علاوه بسیاری از کودکان و نوجوانان و خانواده هایشان در این مراسم حضور خواهند داشت.

برنامه مورد اشاره روز پنجشنبه ۲۲ تیر از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در خانه فرهنگ و هنر واژه واقع در خیابان انقلاب، بین خیابان وصال و قدس، کوچه اسکو، پلاک ۱۳ برگزار می شود.