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۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۵

با اعلام روزنامه فرانسوی:

تمرکز بارسا روی «کوتینیو» است

تمرکز بارسا روی «کوتینیو» است

بعد از این که امید بارسلونا برای جذب «مارکو وراتی» از پاری سن ژرمن ناامید شده، این تیم درصدد است تا «فلیپ کوتینیو» از لیورپول را جذب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر‏‌، فلیپ کوتینیو‏‌ستاره بازی‎ساز برزیلی تیم فوتبال لیورپول‏‌، یکی از گزینه‎های اصلی پاری‎سن ژرمن در فصل نقل و انتقالات تابستانی بود اما حالا و در شرایطی که بارسلونا به نظر در جذب مارکو وراتی ناکام خواهد بود‏‌، کوتینیو گزینه بارسا هم شده و احتمالا از این به بعد شاهد دوئل دو باشگاه برای جذب ستاره لیورپول خواهیم بود.

اما روزنامه فرانسوی «اکیپ» که این گزارش را منتشر کرده پیش از این اعلام کرده بود که پی اس جی هم پافشاری زیادی برای جذب این بازیکن برزیلی می‎کند. طبق گزارش این روزنامه تیم فرانسوی می‌‎خواهد «کیلیان امباپه« را از موناکو جذب کند و کوتینیو را هم به خدمت بگیرد تا ترکیب قدرتمندی برای رقابت‎های فصل ‌آینده لیگ قهرمانان داشته است.

این تیم حاضر است برای بازیکن لیورپول تا ۹۰ میلیون یورو هم بپردازد و حالا با اضافه شدن بارسلونا به لیست رقیبان انتظار می‎رود قیمت درخواستی لیورپول البته به شرطی که فروشنده باشد، بالاتر هم برود.

اکیپ گزارش داده شانس بارسلونا برای جذب این بازیکن به این علت بیشتر است که خود کوتینیو دوست دارد در تیم فوتبال بارسلونا بازی کند و دوست نزدیک و صمیمی نیمار هم هست. هرچند که او تا سال ۲۰۲۲ هم با لیورپول قرارداد دارد و نظر سران آنفیلد در صورت گرفتن این انتقال بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

کد مطلب 4025084

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