به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن حسینی ظهر چهارشنبه در در بازدید اعضای شورای شهر همدان از سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری با اشاره به آغاز مجدد اجرای طرح پارک حاشیهای خودرو از ابتدای شهریورماه در همدان اظهار کرد: در ۱۰ روز نخست اجرای طرح پارک حاشیهای در همدان ۳۱ هزار و ۹۰۰ پلاک خودرو به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه میانگین زمان توقف خودروها در این بازه زمانی ۱۳۶ دقیقه بوده است، تصریح کرد: طبق ضوابط ۳۰ دقیقه ابتدایی توقف برای شهروندان رایگان است و از دقیقه ۳۱ به بعد ادامه پارک خودرو مشمول پرداخت هزینه مصوب خواهد شد.
سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری همدان افزود: در حال حاضر این طرح در چهار معبر اصلی شهر عملیاتی شده و افزایش تعداد معابر زیر پوشش از برنامههای اولویتدار در گامهای بعدی است.
حسینی همچنین به اقدامات حوزه ایمنسازی تقاطعها اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۴ تقاطع چراغدار شهر به سیستم برق پشتیبان (UPS) مجهز شدند و امسال نیز با تکمیل فرایند تمامی تقاطعهای چراغدار همدان به این سامانه مجهز شدهاند تا در زمان قطعی برق دچار اختلال ترافیکی نشویم.
تامین پارکینگ عمومی یکی از نیازهای ضروری همدان است
عضو شورای اسلامی شهر همدان در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای طرح پارک حاشیهای باید همگام با سیاستهای کلان ساخت پارکینگ باشد، گفت: با توجه به افزایش روزافزون تعداد خودروها در سطح شهر تامین پارکینگ عمومی یکی از نیازهای ضروری و حیاتی شهروندان است.
علی اکبر نظری با اشاره به ضرورت آگاهسازی شهروندان خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی دقیق و بهموقع درباره ابعاد و نحوه اجرای طرح پارک حاشیهای نقش مهمی در مشارکت مردم و موفقیت این طرح ترافیکی ایفا میکند.
وی در ادامه با اشاره به درخواست حوزه حملونقل شهرداری برای تامین اعتبارات طرحهای ترافیکی از شیوه پیگیری بودجه انتقاد کرد و افزود: حل مشکلات مالی پروژهها با گماردن واسطه در پایتخت میسر نمیشودو شهردار همدان باید شخصاً با وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد رایزنی مستقیم شود تا اعتبارات و بودجههای ملی لازم برای طرحها جذب شود.
این عضو شورای اسلامی شهر همدان همچنین با انتقاد از تعلل در بهرهبرداری از پروژه کنارگذر غربی تصریح کرد: هدف اصلی احداث کنارگذر غربی انتقال بار ترافیکی خودروهای سنگین عبوری به خارج از بافت شهری و کاهش سوانح رانندگی است اما متاسفانه به جای تسریع در این امر حیاتی تکمیل این پروژه با بهانههای مختلف به تاخیر میافتد که نیازمند توجه و پیگیری جدی مسئولان است.
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