پوتین: ترامپ عدم مداخله روسیه در انتخابات آمریکا را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ولادیمیر پوتین» روز شنبه اظهار داشت که تصور می کند اصرار و تأکید وی بر عدم مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی وی را متقاعد کرده است.

رئیس جمهور روسیه در پایان اجلاس «جی ۲۰» در آلمان که محل نخستین دیدار رو در روی سران دو کشور روسیه و آمریکا بود، گفت که باور دارد توانسته است با ترامپ یک رابطه شخصی برقرار نماید.

پوتین در کنفرانس خبری خود با هجوم پرسشهای خبرنگارانی روبرو شد که تلاش می کردند از جزئیات گفتگوی وی با ترامپ در مورد مداخله ادعایی روسیه در انتخابات آمریکا سر درآورند. وی خطاب به یک خبرنگار گفت: «(ترامپ) سئوالات بسیاری درباره این موضوع پرسید. من تا جایی که می توانستم به این پرسشها پاسخ دادم. به نظر می رسد که او (ترامپ) این پاسخها را پذیرفت و با آنها موافقت کرد، اما در واقع بهترین کار این است که نظرِ او را در این باره جویا شوید».

پوتین در ادامه افزود: «فکر می کنم درست نباشد که جزئیات گفتگوی من با ترامپ افشاء شود. وی پرسید، من پاسخ دادم. او پرسشهای معنی داری پرسید و من به آنها پاسخ دادم. به نظر می رسد که این پاسخها وی را متقاعد کرده است».

گفتنی است که پوتین به گرمی از ویژگیهای شخصی ترامپ صحبت کرد. این دو رئیس جمهور از زمان راهیابی دونالد ترامپ به کاخ سفید تنها بطور تلفنی گفتگو کرده بودند. پوتین در یک کنفرانس خبری گفت که «باور دارم ما (من و ترامپ) رابطه شخصی با یکدیگر را بنا نهادیم».