نیکی هیلی: البته که روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکی هیلی» سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در مصاحبه با خبرگزاری «سی ان ان» در اظهاراتی که ناقض گفته های دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور است، مدعی شد که روسیه به طور حتم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله کرده است.

وی در این باره گفت: بله هرکسی می داند که روسیه در انتخابات ما (آمریکا) مداخله کرد.

هیلی در توضیح ادعای خود افزود: ترامپ در دیدار اخیر خود با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه، موضوع مداخله مسکو را پیش کشید تا پوتین بفهمد که «بله، ما می دانیم شما چنین کاری کردید و مانع آن شدیم».

وی ادعای خود را اینگونه ادامه داد: هرکسی می داند روسیه نه تنها در انتخابات آمریکا مداخله کرد بلکه با هدف ایجاد هرج و مرج چنین کاری را در کشورهای دیگر قاره های جهان هم انجام می دهد.

گفتنی است ادعای هیلی در حالی مطرح می شود که پوتین در کنفرانس خبری دیروز شنبه گفت تصور می کند اصرار و تأکید وی بر عدم مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، ترامپ را متقاعد کرده است.

اظهارات متناقض هیلی می تواند در راستای مبرا کردن دولت واشنگتن از اتهام همدستی با روسیه توجیه شود تا به این ترتیب همه بار مسئولیت را متوجه مسکو کرده و ذهن افکار داخلی آمریکا را از کاخ سفید منحرف کند.