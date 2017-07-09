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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴

در جلسه امروز مجلس؛

بررسی ایرادات شورای نگهبان به توافقنامه پاریس به تعویق افتاد

بررسی ایرادات شورای نگهبان به توافقنامه پاریس به تعویق افتاد

لایحه «توافق نامه پاریس» جهت بررسی پیوست های این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه پاریس دردستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

ابتکار رئیس سازمان محیط زیست برای بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس حضور یافته بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان به این لایحه عدم ارائه پیوستها بوده است. دولت اعلام کرد پیوستی وجود ندارد در حالی که پیوست ها ارائه شده است. بهتر است ابتدا این پیوست ها در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و بعد به مجلس آورده شود.

بنابر این گزارش، مقرر شد این لایحه پس از بررسی پیوستها در کمیسیون تخصصی، به صحن علنی مجلس ارائه شود.

کد مطلب 4025479

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