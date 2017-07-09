امیرحسین جباری مدیر گالری ایده پارسی و کیوریتور نمایشگاه «پُست آپوکالیپتیک ۲» (بعد از آخرالزمان) که این روزها در گالری ایده پارسی برپاست درباره ایده این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه ترکیبی از هنرهای مختلفی مثل معماری، نقاشی، عکاسی، طراحی صنعتی، طراحی مد و مجسمه‌سازی است و بیشتر رویکرد پژوهشی دارد.

وی در توضیح بیشتر ایده پژوهش‌محور این نمایشگاه بیان کرد: «پست آپوکالیپتیک» در واقع همان مفهوم بعد از آخرالزمان است که یک موضوعی است که در دنیا در قالب ساخت فیلم و سریال و قصه و رمان بسیار به آن پرداخته شده است و حتی کار پژوهشی و مقاله های بسیاری درباره اش نوشته شده اما در ایران روی این موضوع کم کار شده است. حتی متن ترجمه در این زمینه کم داریم و شاید یکی دو مقاله جمع و جور در این حیطه کار شده باشد.

این کیوریتور ادامه داد: من قبلا روی این موضوع کار کردم و دیدم موضوع بسیار خوبی برای مطرح کردن است و از جنبه های مختلفی می توان به آن نگاه هنرمندانه داشت. این موضوع در حقیقت به این مفهوم که بعد از آخرالزمان که دنیای تکنولوژی از هم می پاشد و تاثیراتی روی طبیعت و انسان می گذارد و انسان بازمانده با بقایای طبیعت و فرهنگ و تکنولوژی چه کار خواهد کرد، می پردازد. هنرمندان مختلف در این نمایشگاه از جنبه های مختلفی به این موضوع پرداخته اند که برخی به جنبه های طبیعت نظر داشتند و برخی به مباحث تکنولوژی در این موقعیت.

جباری درباره برنامه بعدی گالری ایده پارسی نیز گفت: ما چند مدت تعطیل خواهیم بود زیرا تابستان و گرما باعث می شود با یک افت گالری گردی رو به رو باشیم و برای همین بسیاری از گالری ها در این مدت کمتر نمایشگاه برپا می کنند. ضمن اینکه واقعا برپایی نمایشگاه های ما که عمدتا خودم کیوریتور آنها هستم انرژی زیادی از ما می گیرد. نمایشگاه بعدی گالری هم که احتمالا شهریور و مهر برپا می شود با عنوان «لعل خاموش» که شماره سه و چهار آن را برگزار می کنیم، کار بسیار وقت گیری است و این روزها در حال گرفتن آثار هستیم.

وی درباره برپایی نمایشگاه «لعل خاموش» نیز گفت: ما دو سال گذشته شماره یک و دو این نمایشگاه را با محوریت خوشنویسی سنتی و نقاشی خط در ماه محرم برگزار کردیم و امسال شماره سه و چهار این نمایشگاه را با محوریت نقاشی خط برگزار خواهیم کرد. انتخاب آثار واقعا زمان بر است چون با انبوهی از آثار رسیده با توجه به فراخوانی که اعلام کردیم رو به رو هستیم.

مدیر گالری ایده پارسی درباره اولویت های این گالری در برپایی نمایشگاه نیز اظهار کرد: من ایمیل های زیادی دریافت می کنم که پیشنهاد برپایی نمایشگاهی در آنها داده شده است اما اولویت اصلی خود من در گالری پیگیری بحث های فرهنگی است. در مرحله بعد نیز برایم مهم است که کار هنرمند حاصل یک پژوهش باشد. من معتقدم کسانی هنرمند واقعی هستند که صبح تا شب در آتلیه خود نشسته اند و کار خلق می کنند و برای همین ما گرچه کسانی که کار هنری می کنند زیاد داریم اما کسانی که در این عرصه ماندگار باشند کم داریم. ما در گالری از هنرمندهایی که آمده اند تا در این عرصه بمانند حمایت می کنیم.