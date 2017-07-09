کتاب «زن و خانواده» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب زن و خانواده برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به قلم امیرحسین بانکی پور فرد منتشر شد.

مقام معظم رهبری با عنایت به مباحث حقوقی و اجتماعی زنان همواره محوریت خانواده را در مباحث زنان مدنظر داشته‌اند. با توجه به اینکه در این دوران، هجمه‌های فرهنگی دشمنان از طریق انواع رسانه‌ها و وسایل ارتباطی، سلامت جنسی جوانان را هدف گرفته است که با درنظرگرفتن جوان‌بودن جمعیت کشور، این امر چشم اسفندیار نظام محسوب می شود و برای جلوگیری از آن راهی جز پایین آوردن سن ازدواج و گسترش ازدواج‌های سهل و آسان، موفق آگاهانه پایدار و بهنگام و توجه بیش از پیش به خانواده نیست؛ بنابراین برای رفع موانع و تقویت فرهنگ ازدواج و تشکیل و تحکیم خانواده باید با درنظرگرفتن دیدگاه‌های مقام معظم رهبری به همراه یک عزم ملی، فرهنگسازی گسترده‌ای صورت گیرد؛ لذا در این کتاب سعی شده است تا دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در حوزه‌ ازدواج وخانواده با محوریت زن استخراج شود. با نگاه به فهرست تفصیلی این کتاب می توان خلاصه و چکیده فرمایشات ایشان را در این حوزه به دست آورد.

در استخراج، گردآوری و دسته‌بندی سخنان مقام معظم رهبری و ارائه‌ آن در قالب اثر حاضر، تمامی سخنرانی‌ها و پیام‌های ایشان درباره‌ی زنان، از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا سال۱۳۹۲حتی سخنانی که رسانه‌ای نشده است مانند توصیه‌هایی که هنگام خواندن خطبه‌ی عقد به جوانان داشته‌اند اما در مخزن اسناد دفتر مقام معظم رهبری موجود بوده، مورد بررسی قرار گرفته است که حجم گسترده‌ی آنها، توجه و اهتمام رهبرمعظّم انقلاب را نسبت به مسائل زنان نشان می دهد.

کتاب زن و خانواده برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط نشر انقلاب اسلامی در ۱۵۲ صفحه منتشر شده است.