جمعیت زندان اصفهان سه برابر استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله گرجیزاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به اینکه چنانچه قوانین درست اجرا شود شاهد این میزان ورودی به زندانها نخواهیم بود، اظهار داشت: برای مثال بر اساس قانون عبور از چراغ قرمز ممنوع است و این در حالی است که بر روند اجرای درست این قانون نظارت نمیشود و در نتیجه تصادفاتی به وجود میآید که به زندان میانجامد.
وی با تاکید بر اینکه آسیبهای موجود در زندان به صورت تسلسل وار به جامعه سرایت میکند، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که هنوز جامعه نتوانسته بین زندانی و خانواده زندانی تمایز قایل شود و از این رو نمی تواند به راحتی این امر را بپذیرد.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی با اشاره به اینکه کمک به حل مشکلات خانواده زندانیان آسیبهای اجتماعی را کاهش میدهد، تصریح کرد: این امر میتواند نگاه افراد جامعه نسبت به خانواده زندانیان را تغییر دهد و احتمال هر گونه جرم را از این خانواده ها بزداید.
طی سال ۹۵ حدود ۳۰ هزار و ۵۰۰ نفر به زندانهای استان اصفهان وارد شدند
وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۹۵ حدود ۳۰ هزار و ۵۰۰ نفر ورودی به زندانها داشتیم، افزود: این آمار نسبت به ورودی سال ۹۴ حدود ۱.۸ کاهش داشته است.
گرجیزاده با بیان اینکه ۸۱ درصد از زندانیان استان اصفهان در سال گذشته فاقد سابقه بودهاند، تصریح کرد: ورودیهای زندانها ۹۶ درصد مردم و چهار درصد زن بودهاند و سه درصد از این زندانیان نیز بیسواد بودهاند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ۵۸ درصد از زندانیان استان اصفهان متاهل بودهاند، اضافه کرد: در سال ۹۵ بیش از ۵۷ هزار و ۶۰۰ زندانی مرخصی دریافت که ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر از این مرخصی استفاده کردهاند.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان با اشاره به اینکه یک هزار و ۷۳۴ مورد عفو به زندانیان داده شده است، اضافه کرد: این افراد در مرخصی رضایت شکات را دریافت کردهاند.
وی با بیان اینکه در سال گذشته برای یک هزار و ۶۱۳ مورد از زندانیان تبدیل مجازات داشتهایم، گفت: دو هزار مورد بازدید قضات از زندانهای استان اصفهان نیز انجام شده است.
۲۹ هزار زندانی در سال گذشته از زندان رهایی یافتند
گرجی زاده با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۹ هزار زندانی از بند رهایی یافتهاند، ابراز داشت: در سال گذشته گذشت شاکی یک هزار و ۲۰۰ مورد، آزادی مشروط ۱۰ هزار و ۲۰ نفر، عفو عمومی ۹۳۰ نفر، آزادی اعسار ۳۸۰ نفر و آزادی خیرین ۴۳۰ مورد در ماه مبارک رمضان صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته دو هزار و ۴۰۰ نفر زندانی حافظ قرآن شدهاند، ابراز داشت: یک هزار و ۱۱۵ نفر هم ادامه تحصیل دادند.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال گذشته شش هزار و ۳۸۴ مورد اشتغال ایجاد شده است، اضافه کرد: همچنین پنج هزار و ۸۸۰ نفر در سال گذشته زندانیان موفق به دریافت گواهینامه فنی و حرفهای بدون آرم زندان شدند.
وی با بیان اینکه سه هزار و ۵۰۰ نفر تحت پوشش خیریه زندتنها قرار دارند و یک هزار و ۳۰۵ خانواده زندانی نیز به کمیته امداد امام خمینی (ره) معرفی شدند، ابراز داشت: در سال گذشته دو میلیارد تومان حقوق به زندانیان پرداخت شد که نسبت به سالهای گذشته ۱۸ درصد افزایش یافت.
گرجیزاده اضافه کرد: در سال گذشته ۱۵۱ هزار ویزیت پزشک انجام شده است، یک هزار و ۱۳۸ ویزیت متخصص و دندانپزشکی در زندانهای استان اصفهان انجام شده است.
وی با بیان اینکه ۹۳۰ نفر از طریق خیریهها آزاد شدند، گفت: برای آزادی این تعداد چهار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان بااشاره به اینکه در ستاد دیه استان اصفهان تاکنون شش هزار و ۳۰۰ نفر را با کمک خیرین و مردم از بند آزاد کرده است، افزود: در سال ۹۵ حدود ۷۵۰ نفر آزاد شدند.
مواد مخدر، سرقت و جرم علیه اشخاص سه جرم اول ورودی به زندانهای اصفهان است
وی با بیان اینکه در سال گذشته مواد مخدر با ۲۶ درصد بیشترین دلیل ورود به زندانهای استان اصفهان بوده است، تصریح کرد: همچنین ۵۰ درصد از زندانیان استان اصفهان را نیز زندانیان جرایم مواد مخدر تشکیل می دهند.
گرجی زاده با بیان اینکه سرقت با ۲۰ درصد، جرم علیه اشخاص با ۱۴ درصد و محکومیتهای مالی با ۱۳ درصد از دیگر جرایم زندانیان ورودی به زندانهای استان اصفهان در سال گذشته است، افزود: باید توجه داشته باشیم که در کشور ایران به لحاظ تعداد افراد زندانی در بین کشورهای اسلامی رتبه اول را دارا هستیم و در کشورهای اسیایی رتبه چهارم و در سطح جهان رتبه هشتم را دارا هستیم.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت زندان مرکزی استان اصفهان سه برابر استاندار است، افزود: سرانه هر زندانی ۱۳.۵ متر است و این در حالی است که در استان اصفهان به ازای هر زندانی ۴.۵ متر سرانه داریم.
قضات به دنبال کاهش جمعیت زندانها هستند
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان با اشاره به اینکه قضات به دنبال کاهش جمعیت زندانها هستند، افزود: اما قانون دست و پای برخی از قضات برای جلوگیری از ورود زندان را بسته است.
وی با بیان اینکه برای راهاندازی زندان جدید اصفهان ۸۰ هزار هکتار پیشبینی کردهایم، افزود: طرحهای مطالعاتی نیز انجام شده است و ۳۶۰ میلیارد تومان هم اعتبار پیشبینی شده است که تخصیص نیافته است و در صورت اختصاص این پروژه را نیز به بهره برداری میرسانیم.
وی با بیان اینکه زندان نجف آباد در سال جاری با ظرفیت ۷۵۰ نفر به بهره برداری رسیده است، اضافه کرد: همچنین زندان جدید کاشان نیز تا پایان سال جاری به بهره برداری میرسد.
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه خارج کردن زندان از شهرها در دستور کار است، افزود: این امر نیازمند ورود سرمایهگذار است و در خصوص زندان فعلی اصفهان با شهرداری رایزنیهایی را داشتیم و این در حالی است که کل هزینه فروش زندان حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است که یک صوم پول زندان جدید را نیز تامین نمیکند.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اعتصاب غذا در زندان اصفهان ابراز داشت: چنین اتفاقی را طی یک سال گذشته شاهد نبودیم و چنانچه فردی در این خصوص اقدام کند جرم محسوب میشود.
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