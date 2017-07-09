  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۲۴

به مناسبت آزادسازی موصل صورت گرفت؛

پیام تبریک شمخانی به آیت الله «سیستانی» و «حیدرالعبادی»

پیام تبریک شمخانی به آیت الله «سیستانی» و «حیدرالعبادی»

دبیر شورای عالی امنیت ملی طی پیام های جداگانه ای خطاب به آیت الله سیستانی و نخست وزیر عراق، آزادسازی کامل شهر موصل را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،  علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی طی پیام های جداگانه ای خطاب به آیت الله سیستانی و حیدر العبادی، آزادسازی کامل شهر موصل را تبریک گفت.

در بخشی از  این پیام آمده است: بدون شک تحقق این فتح  بزرگ که متعلق به همه مردم عراق است با هدایت معنوی  مرجعیت، تدبیر دولت ودلاورمردی و جانفشانی ارتش قهرمان عراق و نیروهای داوطلب مردمی (الحشد الشعبی) حاصل شده و  دستاوردی بزرگ در مسیرپایان بخشیدن به حضور و اقدامات وحشیانه گروه جنایتکار داعش علیه ملت عراق است.

شمخانی تاکید کرد: اکنون بار دیگر اثبات شد که استفاده از ظرفیت‌های بومی عراق،  تجربه ای موفق و قابل اتکا برای مبارزه با تروریسم بوده و برخلاف خواست برخی قدرت ها و کشورهای منطقه که مایل به حضور بلندمدت تروریسم کنترل شده در عراق بودند، امروز ثمرات اتکاء به توان و اراده ملی با آزادی موصل و بازگشت امنیت به این شهر کام مردم مظلوم این کشور راشیرین کرده است.

وی با اشاره به باقی ماندن ریشه های تفکر تروریسم پرور و داعش ساز  و سوء استفاده سرویس های اطلاعاتی کشورهای فرامنطقه ای و سران برخی کشورهای منطقه از احساسات جوانان و انگیزه های جهادی آنان، استمرار خطر تروریسم بدون جغرافیا و مرز را یادآور شد و افزود: در این شرایط بایستی مقابله فکری و فرهنگی با تروریسم بیش از مقابله امنیتی و نظامی مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد:امید است با بیرون راندن تروریسم و بازگرداندن آرامش و ثبات به عراق شاهد رشد و بالندگی این کشور در عرصه جهانی و ارائه الگویی موفق از ایستادگی در برابر توطئه‌ها و جنگ‌های نیابتی باشیم.

شمخانی تصریح کرد: دولت، نیروهای مسلح و ملت سلحشور ایران اسلامی چون گذشته ضمن  پشتیبانی کامل از دولت و مردم عراق  آماده  امداد رسانی به آوارگان و آسیب دیدگان جنگ و کمک به بازسازی شهرها و زیرساخت های حیاتی و ضروری این کشور است.

کد مطلب 4026147

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها