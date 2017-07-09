پیام تبریک شمخانی به آیت الله «سیستانی» و «حیدرالعبادی»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی طی پیام های جداگانه ای خطاب به آیت الله سیستانی و حیدر العبادی، آزادسازی کامل شهر موصل را تبریک گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: بدون شک تحقق این فتح بزرگ که متعلق به همه مردم عراق است با هدایت معنوی مرجعیت، تدبیر دولت ودلاورمردی و جانفشانی ارتش قهرمان عراق و نیروهای داوطلب مردمی (الحشد الشعبی) حاصل شده و دستاوردی بزرگ در مسیرپایان بخشیدن به حضور و اقدامات وحشیانه گروه جنایتکار داعش علیه ملت عراق است.

شمخانی تاکید کرد: اکنون بار دیگر اثبات شد که استفاده از ظرفیت‌های بومی عراق، تجربه ای موفق و قابل اتکا برای مبارزه با تروریسم بوده و برخلاف خواست برخی قدرت ها و کشورهای منطقه که مایل به حضور بلندمدت تروریسم کنترل شده در عراق بودند، امروز ثمرات اتکاء به توان و اراده ملی با آزادی موصل و بازگشت امنیت به این شهر کام مردم مظلوم این کشور راشیرین کرده است.

وی با اشاره به باقی ماندن ریشه های تفکر تروریسم پرور و داعش ساز و سوء استفاده سرویس های اطلاعاتی کشورهای فرامنطقه ای و سران برخی کشورهای منطقه از احساسات جوانان و انگیزه های جهادی آنان، استمرار خطر تروریسم بدون جغرافیا و مرز را یادآور شد و افزود: در این شرایط بایستی مقابله فکری و فرهنگی با تروریسم بیش از مقابله امنیتی و نظامی مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد:امید است با بیرون راندن تروریسم و بازگرداندن آرامش و ثبات به عراق شاهد رشد و بالندگی این کشور در عرصه جهانی و ارائه الگویی موفق از ایستادگی در برابر توطئه‌ها و جنگ‌های نیابتی باشیم.

شمخانی تصریح کرد: دولت، نیروهای مسلح و ملت سلحشور ایران اسلامی چون گذشته ضمن پشتیبانی کامل از دولت و مردم عراق آماده امداد رسانی به آوارگان و آسیب دیدگان جنگ و کمک به بازسازی شهرها و زیرساخت های حیاتی و ضروری این کشور است.