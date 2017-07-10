روایت داستان یک روحانی که خود را وقف کودکان بیمار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، حجت الاسلام حسین علیپور از روحانیون مستقر در هشتگرد استان البرز، فرزندی مبتلا به بیماری اوتیسم دارد که بیماری فرزند و روند درمانی او انگیزه ای می شود تا این روحانی جوان خود را وقف رسیدگی به بیماران و دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی کند. او که کارشناس روانشناسی نیز هست در مدت حضور در این منطقه در بحث آموزش خانواده وتعلیم و تربیت اسلامی دانش آموزان بسیار موثر عمل کرده است.

مستند «در امتداد فلق» به تهیه کنندگی مهران رستمی و کارگردانی مهدی رمضانی با مشارکت شبکه یک سیما و سازمان تبلیغات اسلامی تولید شده است که امروز دوشنبه ۱۹ تیر حوالی ساعت ۱۷:۱۵ از این شبکه روی آنتن می رود.