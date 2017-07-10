سیدحسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سرانجام طرح «مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا» اظهار داشت: بعد از اقدام خصمانه ای که سنای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داد و مصوبه ای تحریمی جدیدی را با عنوان مبارزه با اقدامات ثبات زدای جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۷ معروف به S۷۲۲ را تصویب کرد، مجلس شورای اسلامی هم تصمیم به مقابله با این اقدام امریکایی ها گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه تهیه این طرح همزمان با تعطیلات اخیر مجلس بود، به همین دلیل دسترسی به نمایندگان برای دریافت نظرات آنان امکانپذیر نبود و بر همین اساس، کارشناسان مرکز پژوهش ها این طرح را تهیه کرده و در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار دادند و در یکی از جلسات کمیسیون هم بحث مفصلی درباره آن صورت گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: پس از بازگشایی مجدد مجلس، فراکسیون های مختلف مجلس خواستار ارائه نظراتشان در این طرح شدند؛ علاوه بر آن، نهاده ها و ارگان های ذی ربط در این حوزه نیز درخواست کردند که این طرح را ببینند و ملاحظاتشان را پیشنهاد دهند، به همین جهت سرعت اولیه ای که برای طرح در نظر گرفته شده بود قدری کاهش یافت.

نقوی حسینی خاطرنشان کرد: قرار بود این طرح به صورت دو فوریتی در نخستین جلسه مجلس پس از تعطیلات ماه مبارک رمضان مطرح شود، اما با توجه به اهمیت این طرح برای نمایندگان، قدری تامل صورت گرفت تا این طرح با دریافت نظرات همه نمایندگان، به صورت دقیق تر تنظیم شود و یکایک بندهای آن مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

وی افزود: هدف از بررسی مجدد این طرح آن است که ببینیم مفاد طرح پیشنهادی از طرف مرکز پژوهش ها چقدر قابلیت اجرایی دارد، اثرات جانبی آن چیست، در عمق استراتژیک جمهوری اسلامی چه تاثیراتی دارد و همه نکات آن سنجیده شود.

ستاد کل نیروهای مسلح، اشکالات طرح مرکز پژوهش را اعلام کرده است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به برگزاری نشست های مختلف با کارشناسان و مسئولان نهادهای نظامی و امنیتی درباره این طرح اشاره کرد و گفت: اخیرا نیز ستاد کل نیروهای مسلح نظر خود را درباره اشکالات و نقاط ضعف این طرح به کمیسیون اعلام کرده است و پیشنهادات خود را ارائه داده است.

نقوی حسینی ادامه داد: رئیس مجلس نیز نشستی را با فراکسیون های مختلف مجلس درباره این طرح داشته است تا پس از آن که این طرح به صحن مجلس آمد، همانطور که در سنای آمریکا با ۹۸ رای از مجموع ۱۰۰ رای تصویب شد، در این جا نیز با قاطعیت تصویب شود.

وی با تاکید بر اینکه این طرح پس از اعمال اصلاحات لازم در صحن مجلس مطرح خواهد شد، گفت: هدف ما این است که طرحی در مجلس مطرح و تصویب شود که پاسخگوی این میزان از خصومت های آمریکایی ها باشد.

تعیین تکالیف صریح برای وزارت اطلاعات، نیروی قدس، وزارت خارجه و قوه قضائیه علیه آمریکا

این نماینده مجلس به نمونه هایی از رفتارهای خصومت آمیز ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: آمریکایی ها تاکنون در محاکم این کشور علیه ما بیش از ۷۰ میلیارد دلار حکم صادر کرده اند، هر چند نتوانسته اند این اموال را از ما بگیرند و گاهی به صورت دزدانه اموال و دارایی هایی را که از جمهوری اسلامی در جای خاصی پیدا کرده اند، برداشت کرده اند.

نقوی حسینی تصریح کرد: در مقابل، ما نیز می توانیم مانند آنها احکامی را علیه آمریکایی ها صادر کنیم. بر این اساس محاکم ما تاکنون حدود ۹۰ میلیارد دلار علیه آمریکا حکم صادر کرده اند که هر جا بتوانیم آنها را عملیاتی می کنیم؛ بنابراین برخی مفاد طرح مجلس نیز به گونه ای است که علیه طرف مقابل قابل اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: در طرحی که در دست تهیه است برای دستگاه های مختلف از قبیل وزارت اطلاعات، نیروی قدس سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضاییه تکالیف صریحی تعریف شده است که باید انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: نشست های کارشناسی برگزار شده با فراکسیون های مجلس و نهادهای بیرونی، برای برطرف کردن نقاط ضعف طرح اولیه مرکز پژوهش ها بوده است؛ چراکه برخی از این نقاط ضعف آنقدر نمود داشت که برخی نمایندگان پیشنهاد کردند که اساسا طرح دیگری ارائه شود.

نقوی حسینی افزود: از جمله نقاط ضعف طرح اولیه این بوده است که وزارت امور خارجه بیش از حد متعارف و قانونی در محوریت قرار گرفته و دستگاه های دیگر هم در مواردی مکلف شده بودند که اطلاعات خود را هم در اختیار این وزارتخانه قرار دهند و با آن هماهنگ باشند، درحالی که مکانیزم عمل هر کدام از دستگاه ها مشخص است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل زحمتی که برای این طرح صرف شده بود، به این نتیجه رسیدیم که در چارچوب همین طرح اصلاحاتی صورت گیرد تا به استحکام و قوت آن کمک کند.

نشست امروز نمایندگان فراکسیون ها با لاریجانی برای اصلاح طرح

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از برگزاری نشست امروز نمایندگان سه فراکسیون اصلی مجلس با علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد و گفت: در این نشست، ادامه مباحث قبلی برای اصلاح طرح مقابله با اقدامات خصمانه دولت آمریکا مطرح خواهد شد.