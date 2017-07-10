وکیل ترامپ: رئیس جمهور از ملاقات پسرش با وکیل روس بی اطلاع بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مارک کورالو» سخنگوی تیم حقوقی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می گوید وی از ملاقاتی که در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۶ بین «دونالد ترامپ جونیور» پسر ارشدش و «ناتالیا وسلنیتسکایا» وکیل روس اتفاق افتاده، اطلاعی نداشته است.

گفتنی است روزنامه «نیویورک تایمز» دیروز یکشنبه برای اولین بار گزارشی درباره ملاقات پسر ارشد ترامپ با این وکیل روس که ظاهرا رابطه خوبی با کرملین دارد، منتشر کرد.

در این دیدار علاوه بر ترامپ جوان، «جرد کوشنر» و «پل مانافورت» که به ترتیب داماد و مدیر ستاد تبلیغاتی ترامپ هستند نیز حضور داشتند.

ترامپ جوان ضمن تایید این ملاقات که به فاصله چند روز پس از انتخاب پدرش به عنوان نامزد اصلی حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا انجام شد؛ گفت: خانم وکیل گفته بود اطلاعاتی از نحوه ارتباط روس ها با «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا دارد به این معنی که کمیته ملی دموکرات ها از روسیه کمک مالی دریافت می کند. البته، با کمی تامل مشخص شد که اظهارات وی مبهم و بی معنی است و اطلاعات قانع کننده ای ندارد. در واقع، هیچ جزئیات یا اطلاعات درخوری ارائه یا حتی پیشنهاد نشد.

به این ترتیب، وسلنیتسکایا فورا موضوع بحث را عوض کرده و به امکان از سرگیری حضانت کودکان بی سرپرست روس از سوی خانواده های آمریکایی می پردازد، امری که از سوی دولت مسکو ممنوع شده است.

به هر حال آنگونه که از کل ماجرا بر می آید، تیم ترامپ تصمیم گرفته حزب دموکرات و طرفداران هیلاری کلینتون را در همان دامی بیاندازد که خودشان پهن کرده اند.

در حالی که کلینتون شکست خود را ناشی از همدستی ترامپ با روس ها می داند؛ حالا این زمزمه شنیده می شود که احتمالا ستاد انتخابتی وی از سوی روس ها تامین مالی می شده و این خود داستان جدیدی است.