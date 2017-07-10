استفاده از مصالح سازگار با محیط زیست هدف فعالان صنعت ساختمان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر دبیر سمینار متریال، رفتار و فرم با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به روند اصلی معماری جهان در توجه به معماری پایدار، صنعت سنگ یکی از صنایع دوستدار محیط زیست و متناسب با اقلیم ایران است که امیدواریم برگزاری این سمینار و برنامه های مشابه، زمینهی شناخت بهتر و نگاه متفاوت به ظرفیتهای عظیم این صنعت از طرف مصرفکنندگان و طراحان شاهد خلق آثاری فاخر و ماندگار باشیم.
بابک بهرامی افزود: استفاده از مصالح بومی و سازگار با محیط زیست با طول عمر بالا و در عین حال زیبا، یکی از اهداف تمامی دست اندرکاران صنعت ساختمان است که برگزاری این سمینار در حاشیهی نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران میتواند هم راستا با این اهداف نقش خود را در معرفی بهتر صنعت سنگ ایران با بیش از ۶۰۰۰ کارخانه و۱۲۰۰ معدن با تنوع بی نظیر ایفا نماید.
بابک بهرامی افزود: در این سمینار که با حضور مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر برگزار میشود، حامد مظاهریان، بهمن نامورمطلق، علیرضا تغابنی، هومن طالبی، سام تهرانچی، مهراد مه نیا، منوچهر سیدمرتضوی، محمدرضا نیکبخت سخنرانی خواهند کرد.
سمینار «متریال: رفتار و فرم» روز سه شنبه بیستم تیرماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۱۶ در محل سالن همایشهای شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میشود و حضور در سمینار برای عموم علاقمندان آزاد است.
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