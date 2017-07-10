کارگاه آموزشی آشنایی با نکات حقوقی و قراردادی ترجمه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی آشنایی با نکات حقوقی و قراردادی ترجمه به زودی توسط انجمن صنفی مترجمان شهر تهران برگزار می شود.

این کارگاه یک روزه برای آشنا شدن مترجمان با حقوق شان برپا می شود.

تدریس مطالب این کارگاه توسط محمدرضا اربابی کارشناس ارشد مطالعات ترجمه و کارشناس رسمی قوه قضائیه در رشته ترجمه انجام می شود. اربابی صاحب امتیاز و مدیرمسئول فصلنامه صنعت ترجمه است و در این نشست درباره نکات کاربردی و مورد نیاز مترجمان برای ورود به بازار کار و نشر سخنرانی خواهد کرد.

محورهای اصلی این کارگاه عبارتند از: آشنایی با تکالیف قانونی مترجمان، آشنایی با قوانین بین‌المللی و ملی صنعت ترجمه، بررسی انواع قراردهای ترجمه (در حوزه‌ نشر)، بررسی سایر قراردادهای ترجمه، بررسی برخی احکام قضایی صادرشده در دادگاه‌های بین‌المللی و ملی در حوزه‌ صنعت ترجمه، ارائه‌ ترفندها و تکنیک‌های مذاکرات قراردادی مترجمان، واکاوی مشکلات قراردادی رایج مترجمان و بررسی گواهی نظام‌ رتبه‌بندی مترجمان.

این کارگاه ۲۷ مردادماه در محل دفتر این انجمن برگزار خواهد شد و علاقه مندان به شرکت در آن، می توانند برای اطلاعات بیشتر به این انجمن مراجعه کنند.