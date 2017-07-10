به گزارش خبرنگار مهر، ناصر محمودی‌فرد عصر دوشنبه طی جلسه ای که به مناسبت هفته دهیاری با حضور جمعی از مسئولین، دهیاران و شهرداران شهرستان دماوند برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: ما همواره در تلاش بوده و هستیم تا با ایجاد بستر های مناسب از مهاجرت روستائیان به شهرها بکاهیم و حتی امکاناتی را فراهم آوریم که ضمن آن روستا نشینان در روستاهای خود بمانند.

محمودی فر افزود: ما طرحی به عنوان طرح هادی داریم که حدود ۱۰ سال از اجرا آن در روستا ها می ‌گذرد و فقط نگاه های سطحی به این موضوع وجود داشته که باید این رویه را تغییر بدهیم.

وی گفت: در ۴ سال اخیر ما با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم کرده ایم و با وجود این مشکلات مالی و کمبود اعتبارات با کمک استانداری تهران توانستیم بودجه های مناسبی را به روستاها اختصاص بدهیم که در همین راستا بودجه روستاها از قبل سال ۹۴ مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان بود که بعد از سال ۹۴ به ۳/۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

فرماندار شهرستان دماوند با تاکید بر اینکه با توجه به کمبود اعتبارات موجود معدل شهرستان دماوند در مقایسه با سایر شهرستان ها در جایگاه مناسبی قرار ندارد گفت: ما با استفاده از ظرفیت های موجود در روستاها و دهیاری ها توانستیم طرحی نو در اندازیم و از روستاهایی که توانمندی بیشتری ازنظر اقتصادی دارند، درخواست کردیم تا در هزینه‌ها به بنیاد مسکن کمک کنند که در این روستاها پیشرفت کار بیشتری را داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته می توان به تأسیس دهیاری‌ها اشاره کرد چرا که وجود دهیاری ها اثرات مثبت بسیار مهمی را به همراه دارند.

محمودی فر در زمینه در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها گفت: مشکل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها به خوبی مدیریت شده است و در این زمینه مشکلی نداریم.

فرماندار شهرستان دماونددر پایان بیان داشت: هم اکنون شهرستان دماوند دارای ۲۱ دهیاری می باشد که قبل از این مدت چهارساله خدمت ما ۱۳ روستای این شهرستان دارای دهیاری بود که با تلاش و همت توانستیم ۸ دهیاری دیگر به آن اضافه کنیم که طی این اقدام حدود ۵۰ درصد از روستاها دارای دهیار خواهند شد.