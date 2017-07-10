حقابه اسلامشهر از کانال آب «محمدیه» تخصیص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، امیراله حقیقی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بحران اسلامشهر با محوریت بررسی آخرین وضعیت آب شرب این شهرستان در سخنانی با بیان اینکه با توجه به کاهش نزولات آسمانی در سال های اخیر در کشور باید بحران کم آبی را جدی گرفت، گفت: در شهرستان اسلامشهر نیز باید از همه ظرفیت ها جهت فرهنگ سازی در صرفه جویی مصرف آب و اصلاح الگوی مصرف استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه در هفته های اخیر گلایه و نارضایتی شهروندان اسلامشهر از کاهش فشار و در برخی ساعات قطع آب شرب افزایش یافته است، اظهار داشت: آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران و شهرستان اسلامشهر وظیفه دارند، تا آب شرب مورد نیاز و مصرفی شهروندان ساکن در شهرهای اسلامشهر، چهاردانگه و احمدآباد مستوفی و همچنین در سطح روستاهای شهرستان را تامین کنند و هیچ عذر و کوتاهی در این باره پذیرفتنی نیست.

حقیقی با بیان اینکه همه ادارات و ارگان ها ضمن مصرف بهینه آب شرب آماده هرگونه همکاری با آب و فاضلاب شهرستان هستند، افزود: شهرداری ها نیز باید از هرگونه استفاده از آب شرب در آبیاری فضای سبز پرهیز کنند.

وی همچنین بر لزوم استفاده از سیستم های نوین آبیاری در آبیاری فضای سبز اشاره کرد و اظهار داشت: از گونه هائی در کاشت فضای سبز استفاده شود که از مقاومت بیشتری برخوردار بوده و به آب کم نیاز داشته باشند.

فرماندار اسلامشهر در ادامه با بیان اینکه در سال های اخیر برخی مزارع و باغات با استفاده از آب کانال محمدیه آبیاری شده اند، افزود: حق شهرستان اسلامشهر از این کانال نیز باید همچون گذشته تخصیص یابد و جهاد کشاورزی و سایر ادارات ذیربط نیز باید پیگیری های لازم در این خصوص داشته باشند.

حقیقی همچنین بر لزوم رفع مشکلات آب شرب روستاهای شهرستان تاکید کرد و گفت: اگر آبفای روستایی، پروژه ای جهت اجرا در روستاهای فاقد دهیاری داشته باشد حمایت لازم از سوی فرمانداری از این پروژه ها صورت خواهد گرفت.

وی در پایان بر لزوم شستشوی مستمر باکس های زباله توسط شهرداری ها که در این ماه های گرم سال مشکلاتی را برای شهروندان به دنبال داشته تاکید کرد.