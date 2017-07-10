جزئیات نامه عابدزاده به آخوندی/پرورش بالاخره عازم ایکائو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نامه‌ای به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، خواستار موافقت با اعزام فرهاد پرورش، مدیرعامل کنونی هما به عنوان نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی هوانوردی( ایکائو) شد.

متن درخواست رئیس سازمان هواپیمایی و پاسخ وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است:

با احترام؛ همانگونه که استحضار دارید با عنایت به هماهنگی‌های به عمل آمده، جناب آقای مهندس فرهاد پرورش، مدیرعامل محترم شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده کشورمان در سازمان جهانی هوانوردی(ایکائو) معرفی شده‌اند.

با عنایت به اتمام مدت ماموریت جناب آقای شهبازیلر، نماینده قبلی کشور در ایکائو و به تبع آن، فعال نبودن دفتر نمایندگی در چند ماه گذشته، لزوم فعالیت جدی دفتر نمایندگی ایران جهت پیگیری منافع هوانوردی کشور در موقعیت ویژه کنونی در مسیر توسعه حمل و نقل هوایی، فعالیت وسیع کشورهای رقیب در سازمان ایکائو و نیز با عنایت به پیگیری جناب آقای پرورش جهت اجرایی شدن تصمیمات اتخاذ شده، خواهشمند است موافقت فرمایید جناب آقای پرورش از تاریخ ۹۶/۴/۲۰ به این سازمان مامور شوند تا امکان حضور ایشان در دفتر نمایندگی فراهم آید.

پاسخ وزیر راه و شهرسازی به نامه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به شرح زیر است:

ضمن سپاس از زحمات بی‌دریغ و بی‌شائبه جناب آقای مهندس فرهاد پرورش در طول دوره‌ی تصدی مدیرعاملی هما و سپاس ویژه از مسئولیت پذیری و نقش موثر و بی بدیلی که در نوسازی ناوگان هوایی داشتند، با ماموریت جدید ایشان موافقت می‌شود.

موفقیت روز افزون ایشان را از درگاه باری تعالی مسئلت می‌نمایم.