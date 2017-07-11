خواب زمستانی یک پالایشگاه در تابستان/واردات ۱۶میلیون لیتری بنزین

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تازه ترین آمار و ارقام به دست آمده در تاریخ ۱۱ تیر ماه سال جاری؛ میزان تولید بنزین یورو ۴ در پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس همچنان صفر است. این در حالی است که هنوز از وضعیت واحد ایزومریزاسیون این پالایشگاه که لازمه تولید بنزین یورو ۴ است، خبری نیست.

با تکیه بر این آمار باید گفت که میزان تولید تجمعی بنزین معمولی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس رقمی معادل ۱۹ میلیون لیتر و متوسط تولید واقعی بنزین معمولی ۱.۹ میلیون لیتر است. برنامه تولید پالایشگاه شیراز نیز در تاریخ ۲۱ خرداد سال جاری رقمی معادل ۱.۴میلیون لیتر بوده که از این برنامه ۱.۱ میلیون لیتر آن تولید واقعی بوده است. البته ذخیره این پالایشگاه در تاریخ مذکور ۰.۵ میلیون لیتر گزارش شده است. این در حالی است که در تاریخ ۱۱ تیر ۹۶، میزان تولید و موجودی بنزین معمولی در پالایشگاه شیراز صفر گزارش شده است.

در همین ارتباط یک مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تولید بنزین یورو۴ در پالایشگاه ستاره خلیج فارس در حالی صفر است که میانگین واردات بنزین در ماه جاری بیش از ۱۶ میلیون لیتر در روز بوده است.

با توجه به اینکه در فصل تابستان شاهد افزایش ترددهای جاده ای به دلیل تعطیلات هستیم، به نظر می رسد که باید همت مضاعفی برای ساماندهی به وضعیت تولید بنزین یورو۴پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به خرج داده شود. از طرفی باید در نظر داشت که مقوله آلایندگی هوا به ویژه در کلان شهرها یکی از معضلات اصلی است که کیفیت سوخت خودروهای شهری، نقش پررنگی در آن ایفا می کند.

به گزارش مهر، فاز یک پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با ظرفیت تولید ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو۴ در روزهای پایانی سال ۹۵ با حضور رییس جمهوری افتتاح شد. با توجه به اینکه طبق گفته عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دو واحد ایزومریزاسیون این پالایشگاه که لازمه تولید بنزین یورو۴ بوده، ناقص است؛ به نظر می رسد افتتاح زود هنگام ستاره خلیج فارس بیش از اینکه بر پایه مستندات انجام شود، در جهت منافع دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده است.