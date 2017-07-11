فیلم سینمایی «ویلایی ها» را از رادیو تهران دنبال کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، اگر به بررسی و نقد فیلم ها علاقه مند هستید، می توانید امروز از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه در برنامه «سکانس حماسه» نقد و بررسی فیلم «ویلایی ها» را بشنوید.

این فیلم درباره زنانی است که همسرانشان که فرمانده جنگ هستند، در جبهه مشغول دفاع از میهن به سر می برند و آنها نیز در اطراف جبهه در یک شهرک، چشم انتظارشان هستند و حوادث گوناگونی را تجربه می کنند. ویلایی ها علی رغم این که در محیط جنگ رخ می دهد، اما شخصیت های اصلی داستانش نه سلاح به دست دارند و نه شکل و شمایل قهرمانان را به خود می گیرند.

در بخش آغازین برنامه توضیحات مختصری درباره فیلم، برنامه سازان و عوامل داده می شود و در ادامه سکانس های نوستالژیک فیلم پخش خواهد شد.

علاوه بر این به موسیقی و آهنگ این فیلم توجه و درباره سازندگان اثر و تاثیرگذاری آن اطلاع رسانی می شود.

این برنامه کاری از گروه اخلاق و زندگی شهری است که روزهای سه شنبه از رادیو تهران پخش می شود.