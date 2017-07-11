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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۱۲

فیلم سینمایی «ویلایی ها» را از رادیو تهران دنبال کنید

فیلم سینمایی «ویلایی ها» را از رادیو تهران دنبال کنید

«ویلایی ها» اولین تجربه کارگردانی منیر قیدی است که امروز در برنامه «سکانس حماسه» رادیو تهران نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اگر به بررسی و نقد فیلم ها علاقه مند هستید، می توانید امروز از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه در برنامه «سکانس حماسه» نقد و بررسی فیلم «ویلایی ها» را بشنوید.

 این فیلم درباره زنانی است که همسرانشان که فرمانده جنگ هستند، در جبهه مشغول دفاع از میهن به سر می برند و آنها نیز در اطراف جبهه در یک شهرک، چشم انتظارشان هستند و حوادث گوناگونی را تجربه می کنند. ویلایی ها علی رغم این که در محیط جنگ رخ می دهد، اما شخصیت های اصلی داستانش نه سلاح به دست دارند و نه شکل و شمایل قهرمانان را به خود می گیرند.

در بخش آغازین برنامه توضیحات مختصری درباره فیلم، برنامه سازان و عوامل داده می شود و در ادامه سکانس های نوستالژیک فیلم پخش خواهد شد.

 علاوه بر این به موسیقی و آهنگ این فیلم توجه و درباره سازندگان اثر و تاثیرگذاری آن اطلاع رسانی می شود.

این برنامه کاری از گروه اخلاق و زندگی شهری است که روزهای سه شنبه از رادیو تهران پخش می شود.

کد مطلب 4027504

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