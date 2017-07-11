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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۹:۵۸

در جلسه غیرعلنی مطرح شد؛

وعده سیف برای حل مشکل ۹۳ درصد از سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز

وعده سیف برای حل مشکل ۹۳ درصد از سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز

نماینده مردم تبریز از وعده سیف مبنی بر حل مشکل ۹۳ درصد از سپرده گذاران خبر داد و گفت: سپرده افرادی که تا ۵۰ میلیون تومان در موسسات مالی و اعتباری سرمایه گذاری کرده اند، پرداخت خواهد شد.

احمدعلیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس با رئیس کل  بانک مرکزی در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: در این جلسه بیشتر مشکلات شرح داده شد و راه حل قابل اتکایی ارائه نشد.

وی ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد با پرداخت سپرده افرادی که تا ۵۰ میلیون تومان در این موسسات سپرده گذاری کرده اند، مشکل ۹۳ درصد سپرده گذاران حل خواهد شد. برای حل مشکل مابقی افراد نیز هر چه اموال از این موسسات باقی مانده بود، می فروشیم و به مالباختگان می پردازیم. در صورتی که سپرده همه افراد تسویه نشد، سپرده گذارانی که باقی مانده اند، مالباخته محسوب می شوند و می توانند شکایت کنند.

بیگی گفت: در این جلسه مشکلات موسسات مالی و اعتباری آرمان، کاسپین، فرشتگان و ثامن مورد بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این جلسه حسین زاده بحرینی نماینده مشهد، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب، سیف رئیس کل بانک مرکزی، پزشکیان نایب رئیس مجلس و علی لاریجانی رئیس مجلس تاکنون دیدگاه های خود را مطرح کرده اند.

کد مطلب 4027578

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