دست اندرکاران قرارداد توتال همه زوایای قانونی را لحاظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در مجلس در بخش پایانی جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی به دولت با اشاره به عقد قرارداد نفتی با شرکت توتال فرانسه اظهار داشت: اگر چه ممکن است این قرارداد بر مبنای اسناد بالادستی صورت گرفته باشد، اما یادآوری می کنم که مجموعه دست اندرکاران همه ضوابط و زوایای قانونی را در این قرارداد لحاظ کنند.

وی در ادامه با اشاره به انقضای مهلت اجرای آزمایشی ۵۳ قانون گفت: این زیبنده نظام قانونگذاری کشور نیست که با این میزان از قوانین منقضی شده مواجه باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: قوانینی داریم که از دهه شصت منقضی شده است؛ بنابراین انتظار داریم که هم بعد نظارتی مجلس و هم تعهد دستگاه های اجرایی به قانون تقویت شود.