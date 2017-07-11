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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

ادیانی در تذکر شفاهی:

دست اندرکاران قرارداد توتال همه زوایای قانونی را لحاظ کنند

دست اندرکاران قرارداد توتال همه زوایای قانونی را لحاظ کنند

عضو کمیسیون انرژِی مجلس خواستار دقت دست اندرکاران قرارداد نفتی توتال و لحاظ کردن همه ضوابط و زوایای قانونی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در مجلس در بخش پایانی جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی به دولت با اشاره به عقد قرارداد نفتی با شرکت توتال فرانسه اظهار داشت: اگر چه ممکن است این قرارداد بر مبنای اسناد بالادستی صورت گرفته باشد، اما یادآوری می کنم که مجموعه دست اندرکاران همه ضوابط و زوایای قانونی را در این قرارداد لحاظ کنند.

وی در ادامه با اشاره به انقضای مهلت اجرای آزمایشی ۵۳ قانون گفت: این زیبنده نظام قانونگذاری کشور نیست که با این میزان از قوانین منقضی شده مواجه باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: قوانینی داریم که از دهه شصت منقضی شده است؛ بنابراین انتظار داریم که هم بعد نظارتی مجلس و هم تعهد دستگاه های اجرایی به قانون تقویت شود.

کد مطلب 4027812

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