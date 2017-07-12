«دنیای تصویر» ویژه تیرماه منتشر شد/ گزارشی مصور از جشنواره کن

به گزارش خبرگزاری مهر، دویست و هفتاد و پنجمین شماره «دنیای تصویر» منتشر شد. در این شماره علاوه بر جداول کامل تولید و فروش و آخرین اخبار سینمای ایران و جهان، گزارش اختصاصی و مصور هفتادمین جشنواره فیلم کن را خواهید خواند.

در بخش برداشت بلند نیز پرونده مفصلی درباره سریال «وست ورلد» پدیده جدید دنیای سرگرمی می خوانید. گفتگوی اختصاصی با حمید نعمت الله، همراه با مرور کارنامه این فیلمساز، معرفی سریال های مهم تابستان و آشنایی با ۱۰ قاتل جذاب تاریخ سینما از دیگر بخش های این شماره است.

سرآغاز، جدول تولید و فروش سینمای ایران ۱۳۹۶، رامبد جوان: روزهای پرحاشیه «خندوانه»، آیین نکوداشت علی معلم در جشنواره کودک، گزارش اختصاصی هفتادمین جشنواره فیلم کن، کن به روایت عکس‌های اختصاصی دنیای تصویر، تازه‌های ۲۰۱۷، معرفی فیلم های روی پرده، گفتگو با حمید نعمت‌الله، به بهانه‌ نمایش «رگ خواب»، پرونده سریال «وست ورلد»، معرفی مهم‌ترین سریال‌های تابستان ۲۰۱۷، مروری بر ۱۰ قاتل جذاب سینما به بهانه موفقیت «جان ویک»، چگونه به جهان سینمای عباس کیارستمی وارد شویم و ۱۰۰۱ فیلم که باید قبل از مرگ ببینید، گزیده ای از مطالب این شماره از مجله «دنیای تصویر» هستند.