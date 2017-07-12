۵.۹ تن مواد تاریخ گذشته و بدون مجوز در شادگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران غنوی شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پنج تن و ۹۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در شادگان کشف و ضبط شد، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه با هدف حفظ و ارتقای سطح سلامت شهروندان توسط بازرسان بهداشت محیط مقدار پنج تن و ۹۰۰ کیلوگرم اقلام تاریخ گذشته و فاسد شدنی شامل ادویه‌جات، ترشیجات، فراورده‌های گوشتی (سوسیس و کالباس) لبنیات، مرغ و گوشت چرخ شده و خشکبار از مراکز تهیه و توزیع در سطح شهرستان شادگان کشف ضبط و طی انجام مراحل قانونی معدوم شد.

وی افزود: این مقدار مواد غذایی توسط بازرسان بهداشت محیط از مراکز تهیه و فروش مواد غذایی این شهرستان جمع آوری شده است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شادگان، حفظ ایمنی غذایی مردم و ارتقای بهداشت عمومی جامعه را از اهداف اجرای طرح کنترل و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی عنوان کرد و از برخورد جدی، قاطع و قانونی با واحدهای صنفی متخلف خبر داد.

غنوی در پایان به مصرف‌کنندگان مواد غذایی توصیه کرد هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضای بسته‌بندی‌ها توجه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه بسته‌بندی تاریخ مصرف گذشته مراتب را به واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شادگان گزارش دهند.