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۲۶ تیر ۱۳۹۶، ۱:۱۱

کتاب تکه و تکه کاری در سیاه بازی منتشر شد

کتاب تکه و تکه کاری در سیاه بازی منتشر شد

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کتاب تکه و تکه کاری در سیاه بازی نوشته مریم نعمت طاوسی را با هدف حفظ و پاسداشت آیین ها و نمایش های سنتی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، در مقدمه کتاب  چنین آمده است؛ "تکه" یکی از ابعاد نمایش سیاه بازی است که سخنان پراکنده ای درباره آن نگاشته شده است و با توجه به نقش کانونی بداهه پردازی در سیاه بازی، در این پژوهش تلاش شد با تکیه بر اجراهای ضبط شده موجود و مقالات و کتاب های پژوهشی و گفتگوهای جسته و گریخته با دست اندرکاران این هنر، نگاهی به ساز و کار تکه و تکه کاری در نمایش سیاه بازی افکنده شود.

در بخش دیگری از مقدمه آمده است؛ نمایش سیاه بازی بر خلاف کارکردش، سرنوشت غم انگیزتری از دیگر نمایش های سنتی دارد چرا که بیشتر پیشکسوتان این رشته از میان ما رفته اند بی آن که تجربیات ایشان به گونه ای روش مند ثبت شود یا به نسل پس از خود انتقال داده شود. گزافه نیست که اگر نوشته شود که تا سال ها تنها کسی که پیرامون سیاه بازی دست به گردآوری، پژوهش و تفسیر زد استاد داوود فتحعلی بیگی بود.

این کتاب دارای پنج بخش، تبارشناسی، تکه و تکه کاری، تعاریف ، نمونه ها و شگردهاست.

در بخش تعاریف خلاصه ای از ۲۹نمایش بیان شده است، بخش نمونه ها نیز در برگیرنده ۳۰۰نمونه از نمایش های سیاه بازی اجرا شده در طول سالهای گذشته است.

کد مطلب 4032750

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