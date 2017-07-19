جزئیات نشست دیروز هیات رئیسه مجلس با سیف درباره موسسات اعتباری

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین اقدامات بانک مرکزی برای تهیه برنامه ساماندهی مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری با توجه به انقضای مهلت یک هفته ای مجلس، اظهار داشت: دیروز جلسه مفصلی میان آقای پزشکیان نایب رئیس اول مجلس با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی و برخی نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور برگزار و تصمیماتی در این جلسه اتخاذ شد.

وی در توضیح این مسئله گفت: بر اساس مصوبه قبلی این جلسات، موضوع سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان حل شده و مشکلی وجود ندارد، اما در رابطه با مشکل قانونی برای فروش اموال این موسسات، این مسئله مطرح است که اگر اموال را بفروشند، طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت باید به عنوان «دیون ممتازه» عمل شود که شامل پرداخت حقوق کارگران، حقوق شرکت های بیمه ای و مالیات می‌شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: در این رابطه سوالی وجود دارد که آیا پرداخت دیون ممتازه شامل حال سپرده‌گذاران این موسسات نیز می شود یا خیر که در این رابطه قرار شد با قوه قضائیه مکاتبه و نظر آنها نیز دریافت شود که در این صورت، مسئله به طور کامل حل خواهد شد.

نعمتی درباره تعیین تکلیف سپرده های مردم در این موسسات تصریح کرد: فکر می کنم از لحاظ آماری بیشتر سپرده‌گذاران مشکلشان حل شده است، اما سپرده های بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز هست که در این رابطه نیز تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان تقسیماتی صورت گرفته تا مشکل این گروه از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شود.

وی درباره تعیین زمان‌بندی برای حل مشکل سپرده گذاران این موسسات نیز گفت: در جلسه دیروز تاکید شد که یک زمانبندی کوتاه‌مدت از سوی بانک مرکزی اعلام شود و مذاکرات با قوه قضائیه برای دیون ممتازه نیز صورت گیرد.