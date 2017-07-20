فرودگاه شاهرود عامل تکمیل زنجیره های مزیت دار اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر نماینده مردم شاهرود و میامی، سیدحسن حسینی شاهرودی در پی بازدید جمعی از اقشار مختلف مردمی از روند پیشرفت پروژه های در حال تکمیل فرودگاه شاهرود، باصدور پیامی خواستار رسیدگی هرچه زودتر به این فرودگاه شد.

در این پیام می خوانیم: همدلی و همیاری همواره بزرگترین عامل در پیشبرد اهداف گروهی به شمار آمده و صمیمی ترین واژه ای است که در فصل همکاری کتابِ توسعه و پیشرفت خطۀ معلمان دین و اخلاق، تا ابد به روشنی خواهد درخشید. حضور معنادار شما مردم آگاه و انقلابی در بازدید از پروژه های در حال اجرای فرودگاه مردمی شاهرود، روحیۀ حق خواهی، مطالبه گری و دغدغه مندی مردم نسبت به مسائل راهبردی شهرستان های شاهرود و میامی را به نمایش گذاشت.

با عنایت حضرت حق و برای عمل به منویات مقام معظم رهبری برای شکوفایی اقتصاد مقاومتی و همچنین تحقق عدالت اجتماعی ضمن سفر اخیر مدیرعامل محترم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، امیدواریم با حمایت های مسئولان دلسوز و پرتلاش، شاهد به ثمر نشستن پروژه هایی باشیم که در بازدید امروز خواستار تسریع آن بوده اید. یقیناً همانگونه که توسعه صادرات و تکمیل زنجیره های مزیت دار اقتصادی از اهداف اولیه احداث این فرودگاه بوده، با تکمیل این پروژه ها و تصویب مرز هوایی طلیعه شکوفایی اقتصادی در شرق استان پدیدار خواهد شد.

بی تردید ابراز خالصانه احساس مسئولیت شما برادران و خواهران گرامی در معیت ائمه محترم جمعه شهرستان در پیگیری و کمک به پیشبرد برنامه ها و اهداف چشم انداز این منطقه غنی و با استعداد از ایران اسلامی، بیش از پیش موجب سنگینی مسئولیت این جانب در اهتمام و دفاع از حقوق موکلان عزیز خواهد بود.