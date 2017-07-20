۹.۱ میلیارد تن زباله پلاستیکی روی زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، برای نخستین مرتبه مقدار پلاستیکی که انسان تولید و در طبیعت پراکنده کرده، مشخص شده است. طبق تحقیقی که در دانشگاه کالیفرنیا انجام شده، انسان از دهه ۱۹۵۰ میلادی تاکنون ۹.۱ میلیارد تن پلاستیک تولید کرده است.

این مقدار معادل ۹۰ هزار برابر وزن برج ایفل یا معادل وزن ۱.۲ میلیارد فیل است.

این درحالی است که فقط حدود ۹ درصد از آن بازیافت شده و ۱۲ درصد نیز سوزانده شده است. به عبارت دیگر ۵.۶ میلیارد تن پلاستیک باقیمانده در محل دفن زباله دریا یا حومه شهرها دفن شده اند.

پلاستیک صدها سال در طبیعت باقی می ماند که این امر پیامدهای خطرناکی برای محیط زیست باقی خواهد داشت.

مهمترین محصول پلاستیکی نوع پلی اتیلن متراکم است که برای تولید بطری به کار می رود.

همچنین این گزارش نشان داده بیشترین میزان بازیافت پلاستیک در قاره اروپا (۳۰ درصد) و چین (۲۵ درصد) انجام شده است. این در حالی است که طبق آمار ۲۰۱۲ میلادی فقط ۹ درصد زباله های پلاستیکی در آمریکا بازیافت شده اند.

همچنین کارشناسان تخمین می زنند تا ۲۰۵۰ میلادی حجم پلاستیک دورریز روی زمین به ۱۲ میلیارد تن برسد.