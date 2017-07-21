برای پرسپولیس حاشیه درست نکنند/ آقایان به فکر تیم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند پس از پیروزی سه بر صفر تیمش برابر نفت تهران و کسب قهرمانی سوپرجام باشگاه‌های کشور گفت: یک جام دیگر را برای هواداران به ارمغان آوردیم و امیدواریم دل آنها را شاد کرده و آنان از ما راضی باشند. ما در این یک سال با تمام مشکلاتی که داشتیم، به دو جام دست پیدا کردیم و حالا آقایان باید به فکر باشند و تیم را رها نکنند و برخی‌ برای تیم حاشیه‌سازی نکنند.

وی ادامه داد: با وعده وعید و قول‌های بی‌عمل، کاری از پیش نمی‌رود؛ باید به قول‌ها جامعه‌ عمل پوشاند و کاری نکرد که ذهنیت همه نسبت به برخی مسئولان بد شود. ما تمام تلاش خود را انجام دادیم، به دو جام دست پیدا کردیم؛ اما حالا انتظار داریم مسئولان هم تلاش کرده و مشکلات ما را حل کنند.

بیرانوند افزود: با توجه به شرایط موجود، دغدغه اصلی ما مشکلات مالی است، ما از فصل‌ پیش طلب زیادی داریم اما به خاطر هواداران که در سرما و گرما کنار ما هستند و برای موفقیت ما ورزشگاه را پر می‌کنند، سکوت کردیم تا ببینیم مسئولان چه می‌کنند اما انگار برخی یادشان رفته که به وظایفشان عمل کنند.

دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: لیگ هفدهم در راه است و بازی‌های سختی در پیش داریم و باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم موفق باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: ما هدف بزرگی به نام قهرمانی در لیگ قهرمانان را داریم، حریفان ما هر روز یک بازیکن بزرگ جذب می‌کنند اما ما درجا می‌زنیم و هنوز مسئولان نتوانستند مشکلات مالی ما را حل کنند.