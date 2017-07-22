کشتی اطلاعاتی چین در محل رزمایش «تلیسمان سابر» رؤیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروهای نظامی استرالیا امروز شنبه از رؤیت یک فروند کشتی جاسوسی چین در آب های فراساحلی این کشور و در نزدیکی محل برگزاری رزمایش مشترک بین نیروهای آمریکا، نیوزیلند و استرالیا خبر دادند.

گفته می شود کشتی اطلاعاتی چین حین برگزاری رزمایش «تلیسمان سابر» در آب های فراساحلی شمال شرق استرالیا دیده شده است.

این کشتی وارد آب های سرزمینی استرالیا نشده اما به شنا در منطقه اقتصادی ویژه این کشور در دریای مرجان (Coral Sea) ادامه داده است و دولت کانبرا نیز با توجه به حق همه کشورها به آزادی کشتیرانی در آب های بین المللی، اعتراضی به حضور آن ندارد.

گفتنی است در رزمایش تلیسمان سابر که تا اواخر جولای ادامه دارد، بیش از ۳۰ هزار نیروی نظامی از کشورهای آمریکا، نیوزیلند و استرالیا حضور دارند.