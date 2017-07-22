پیام تسلیت مدیرعامل فارابی برای درگذشت فریدون آزما

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پیامی درگذشت فریدون آزما مدیر تولید و بازیگر با سابقه سینمای ایران را تسلیت گفت.

در متن پیام علیرضا تابش آمده است:

«زنده یاد فریدون آزما از جمله هنرمندان پیشکسوتی بود که همواره در حوزه تولید فیلم حضوری مؤثر و فعال داشت و در عرصه هنر نیز با تولید آثار ارزشمند، اوراق وزینی بر کارنامه پربار سینمای نجیب ایران افزود.

ضمن عرض تسلیت این پیشکسوت سینما به جامعه هنری، ویژه به انجمن مدیران تولید سینمای ایران، برای بازماندگان آن مرحوم صبر و اجر و برای مرحوم آزما غفران و رحمت الهی مسالت می‌نمایم.»

«فریدون آزما» از مدیران تولید فیلم‌های سینمایی شامگاه ۲۸ تیر ماه در سن ۷۳ سالگی درگذشت.

وی سابقه فعالیت در فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی «لژیون»، «بوی خوش زندگی»، «هامون»، «این ترانه عاشقانه نیست»، «درد مشترک»، «مردی در آینه»، «دادستان»، «کشتی آنجلیکا»، «آب باد خاک»، «پاییزان»، «مدرسه رجایی» را در مقام‌هایی همچون بازیگر، مدیر تولید، مجری طرح، دستیار تولید در کارنامه خود دارد.

این سینماگر سابقه ایفای نقش در فیلم‌های «بوی خوش زندگی»، «دادستان» و «هامون» را داشته است.