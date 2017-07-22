مذاکره غیرتمندانه با شبکه های اجتماعی خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص موافقت تلگرام برای انتقال سرورهایش به ایران، محمد جواد آذری جهرمی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: طرح اخبار نادرست در خصوص انتقال سرور تلگرام به ایران قبل از وصول نتیجه، کمکی به دولت نخواهد کرد.

وی گفت: اگر بخواهیم مذاکره ای با هر سرویس دهنده بین المللی برای حضور در ایران داشته باشیم این مذاکره غیرتمندانه خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: تاکید رئیس جمهور نیز به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی، رعایت حریم حقوقی مردم است.

وی تاکید کرد: تلاش ما برای مبارزه با ایران هراسی در فضای مجازی است و طرح اخبار نادرست کمکی به دولت نمی کند.

به گزارش مهر، امروز نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات از پذیرفتن انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام از سوی مدیران این شبکه به ایران خبر داده بود و پس از کمتر از یک ساعت اظهارات خود را تصحیح کرد و گفت فعلا در این زمینه وارد مذاکره شده ایم و هیچ چیزی قطعی نیست.