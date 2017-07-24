مدیریت هوشمند کشاورزی در قزوین محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۷ تن از کارشناسان کشاورزی کشورهای هندوستان، اندونزی، مالزی، فیجی، کامبوج، مغولستان، نپال، پاکستان، فیلیپین، چین، سریلانکا، تایلند و ویتنام روز دوشنبه درسفر یک روزه به قزوین پس از شرکت در کارگاه مدیریت منابع آبی از موزه کشاورزی و مرکز هوشمند مدیریت راهبردی کشاورزی قزوین دیدن کردند.

مهدی مهرپویان درحاشیه بازدید کارشناسان خارجی ۱۴ کشور جهان از مرکز مدیریت راهبردی هوشمند کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ویژگی های این مرکز اظهارداشت: مرکز مدیریت راهبردی کشاورزی جهاد کشاورزی استان قزوین از سال ۸۸ راه اندازی شده و سال ۹۲ تکمیل شده است.

وی افزود: در این مرکز اطلاعات جمع آوری شده از طریق شبکه اختصاصی وارد شده و با توجه به میز کارشناسی همه داده ها بررسی دقیق شده و سپس به صورت کاربردی در اختیار بخش های کشاورزی و زیربخش ها و در نهایت در اختیار بهره برداران و کشاورزان قرار می گیرد.

مهرپویان بیان کرد: ۱۲ ایستگاه در داخل دشت قزوین و دو ایستگاه تکمیلی در اختیار این مرکز قراردارد که به صورت شبکه متصل هستند و از مزرعه ۳۲ پارامتر هواشناسی و ۹ پارامتر آب و خاک و در صورت نیاز تا ۴۰ نوع آفت کشاورزی مونیتورینگ شده و در اختیار قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: اطلاعات موجود در واقع پیش یابی دقیقی است که می تواند مورد استفاده در برنامه ریزی کشاورزان قرار گیرد و چون بیش از ۹۵ درصد با واقعیت ها منطبق است بسیار کاربردی است.

مهرپویان یادآورشد: با راه اندازی این مرکز، خدمات راهبردی و کاربردی به کشاورزان، مدیریت یکپارچه آفات و بیماری ها و برنامه ریزی راهبردی برای اقتصاد کشاورزی ارایه می شود.

وی بیان کرد: در این طرح با ایجاد شبکه اقلیم شناسی کشاورزی و بهره گیری از داده های ماهواره ای برای شناخت بیشتر از گستره های اقلیمی گوناگون و سنجش درسطح گسترده، ‌ مرکز سنجش و پردازش مدیریت راهبردی و کشاورزی هوشمند راه اندازی شده است و مسئولیت پیش آگاهی کارآمد در جهت مقابله با بحران ها و بلایای طبیعی را نیز برعهده دارد.

مسئول مرکز مدیریت راهبردی کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: مدیریت راهبردی و کشاورزی هوشمند طرح ارزشمندی است که ما را قادر خواهد کرد تا برخی حوادث را در ابتدای طرح تا چند ساعت قبل از وقوع و در درازمدت چند روز قبل از رخداد پیش بینی کرده و برای مقابله با آن آماده شویم.

وی گفت: با شکل گیری مرکز مدیریت هوشمند در کشور ضمن تبادل اطلاعات جامع و مورد نیاز بخش کشاورزی می توان سرمازدگی، خشکسالی، شاخص های مهم کاشت، داشت، برداشت، میزان و نحوه استفاده از سموم و مبارزه با آفات را با دقیق ترین موارد به کشاورزان منتقل و زمینه کاهش خسارات و آمادگی بهره برداران با تغییرات جوی را بموقع فراهم کرد.