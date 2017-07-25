سیدمحمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش برخی جریان های سیاسی برای القاء این مسئله که کابینه آینده با نظر رهبر انقلاب تعیین و به مجلس معرفی می شود، اظهار داشت: در طول سالیان زعامت مقام معظم رهبری تاکنون، ایشان با شیوه و روش خاص خودشان، دخالت و ورودی درعزل و نصب وزرا نداشته اند و اگر توصیه ای هم کرده اند در خصوص در نظر گرفتن شاخص ها و معیارها بوده است.

وی افزود: از میان تمام وزرا، رسم بر این بوده است که روسای جمهور معمولا برای چهار وزارتخانه اطلاعات، دفاع، کشور و امور خارجه به دلیل حساسیت های خاص‌ این حوزه ها با رهبری مشورت می کنند که البته در این موارد هم آقا امر و نهی نمی کنند و به طور کلی نظر خودشان را اعلام می کنند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: به همین دلیل، این قبیل فرافکنی ها و شایعه سازی ها که می خواهند هزینه چینش کابینه را بر دوش رهبری بیندازند، بی انصافی و ناجوانمردانه است.

ابطحی گفت: آقای روحانی که پشتوانه ۲۳ میلیون رأی مردم را در انتخابات دارد، اگر اعتماد به نفس داشته باشد و وامدار جریان های سیاسی نباشد، می تواند افراد کارآمد و صالح را انتخاب کند.

وی تصریح کرد: ما در مملکت قحط الرجال نداریم، البته ممکن است جهل الرجال داشته باشیم، اما آدم زیاد داریم؛ رئیس جمهور هم می تواند با مشورت صاحبنظران افراد مورد نیاز خود را به خوبی انتخاب کند.

این نماینده مجلس، هدف جریان های سیاسی از القاء این خط خبری را فشار به نظام برای تامین خواسته های خودشان عنوان کرد و افزود: شاید آقای روحانی برای نجات از این فشارها می خواهد رهبری را هم درگیر انتخاب کابینه کند تا هم بتواند پاسخ این جریان های سیاسی را بدهد و هم افکار عمومی را مدیریت کند که اگر بعدها ناکارآمدی در عملکرد وزرا مشاهده شد، مسئولیت را از گردن خودش بردارد.

ابطحی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد دیگر از جمله در موضوع مذاکرات هسته ای به یاد داریم که این آقایان می گفتند مذاکرات و توافق با اطلاع رهبری از جزئیات انجام شده، در حالی که حضرت آقا با صراحت تاکید کردند که من در جزئیات امور دخالت نمی کنم و شاخص ها را گوشزد می کنم.

وی افزود: مشی رهبری این است که مجلس باید در انتخاب وزرا تصمیم بگیرد، اما گویا عده ای با این شایعات به دنبال خلع ید مجلس هستند و شأنی برای آن قائل نیستند.