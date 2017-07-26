کتاب «حضرت بقیه الله» (عج) به چاپ پنجم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «حضرت بقیه الله» (عج) از آیت الله محمد شجاعی توسط انتشارات سروش به تازگی به چاپ پنجم رسیده است.

کتاب حاضر یکی از ۸ کتابی است که محصول تبدیل سخنرانی های استاد آیت الله محمد شجاعی در مجالس خصوصی و عمومی هستند که به موضوع مهدویت پرداخته است. در این اثر زندگانی، اخبار غیبت، شخصیت و جایگاه حضرت امام مهدی (عج) از میان روایات و احادیث معتبر بررسی شده و به بحث ظهور آن حضرت و رجعت از نگاه قرآن کریم پرداخته شده است.

این کتاب در ۶ فصل تدوین شده که با شناخت حضرت مهدی (ع) آغاز می شود. میلاد مقدس، نایبان خاص و بحث در معنای بقیه الله از جمله مباحثی هستند که در فصل اول کتاب مطرح می شوند. غیبت کبری آن حضرت در ادامه مطالب کتاب مطرح شده که در آن از روایاتی که پیش از غیبت از آن خبر داده اند سخن گفته شده است؛ و همچنین اینکه غیبت، آزمایشی بزرگ است و در زمان غیبت، تشرف به محضر حضرت که انواعی برای آن گفته شده، چگونه امکان پذیر است.

همچنین این اثر امام مهدی (عج) را از منظر دیدگاه و روایات اهل سنت نیز معرفی می‌کند. عصر ظهور آن حضرت نیز یکی از فصول کتاب را به خود اختصاص داده که علائم ظهور و قیام آن حضرت و جهان پس از قیام حضرت موعود (عج) در این قسمت تشریح شده و در پایان به مبحث رجعت امام دوازدهم پرداخته و عرض ارادت، اخلاص و عشق به آستان مبارک ولادت حضرت مهدی (عج) پایان بخش کتاب است.

چاپ پنجم این کتاب با ۲۱۶ صفحه و قیمت ۱۱ هزار تومان منتشر و عرضه شده است.