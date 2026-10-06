دشمن شکست خورده فرهنگ را هدف قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبار ظهر سه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان گفت: دشمن در هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان شکست خورده، اما حالا به جای جنگ، فرهنگ ما را هدف گرفته است.

وی تصریح کرد:جمهوری اسلامی در هشت سال دفاع مقدس با تکیه بر فرهنگ ایرانی اسلامی در برابر دنیا ایستاد و دشمن پس از شکست در جنگ، وارد عرصه فرهنگ شد و ۳۷ سال در این زمینه سرمایه‌گذاری کرد.

وی افزود: دشمن در دی‌ماه ۱۴۰۴ بخشی از این سرمایه‌گذاری را در اغتشاشات برداشت کرد، اما فرهنگ غنی ما قوی‌تر از آن بود که بتواند به هدفش برسد؛ در جنگ رمضان هم با وجود شهادت رهبر انقلاب، پاسخ کوبنده نیروهای مسلح نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد.

امام جمعه ایلام با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های اخیر گفت: ۷۹.۵ درصد مردم موافق تجمعات شبانه هستند و ۸۹ درصد با تعطیلی غنی‌سازی اورانیوم مخالفند و این آمار نشان می‌دهد ملت ایران با وجود همه فشارها پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

وی تصریح کرد: در مقابل، ۶۰ درصد شهروندان آمریکایی معتقدند کشورشان در اقدام نظامی علیه ایران اشتباه کرده است و این نشان‌دهنده شکست دشمن در افکار عمومی جهان است.

کریمی‌تبار با تأکید بر اینکه دشمن در جنگ نظامی شکست خورده اما تهاجم فرهنگی را ادامه می‌دهد، خاطرنشان کرد: اگر دشمن بتواند فرهنگ ما را نابود کند، پیروزی نظامی به دست می‌آورد؛ به همین دلیل نقش شورای فرهنگ عمومی در صیانت از باورهای دینی و انسجام ملی بسیار مهم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت فرهنگ اربعین گفت: وزارت ارشاد و مجموعه‌های فرهنگی باید برای غنی‌سازی فرهنگی اربعین پای کار بیایند و از ظرفیت عظیم این رویداد مذهبی برای تقویت فرهنگ دینی استفاده کنند.

امام جمعه ایلام در ادامه با اشاره به موضوع حجاب و عفاف تصریح کرد: ما در شرایط جنگی هستیم و نباید اجازه دهیم هنجارشکنی بیشتر از این گسترش یابد و کار را باید از کارمندان ادارات، اصناف و دانش‌آموزان شروع کنیم.

وی با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی تعطیل‌شدنی نیست، خاطرنشان کرد: تعداد معدودی هنجارشکن هستند که پول می‌گیرند و باید با آنان برخورد قانونی شود و در کنار آن، کار تبیینی و اقناعی برای سایر اقشار انجام گیرد.

کریمی‌تبار در پایان با تأکید بر اینکه مدیران باید مسئول اجرای قانون در ادارات خود باشند، گفت: جلسه‌ای برای توجیه مدیران در زمینه اخلاق و حجاب برگزار خواهد شد و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها شاهد ارتقای فرهنگ عمومی در استان باشیم.