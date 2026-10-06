به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تجریشی در آیین انعقاد تفاهم‌نامه تأمین اعتبار برای بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده که امروز ۱۴ مهرماه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های علمی در پدافند غیرعامل گفت: بررسی نقاط آسیب‌دیده در جریان جنگ نشان می‌دهد که دشمن دقیقاً حوزه‌های فناوری ما را هدف قرار داده است؛ چرا که فناوری همان نقطه‌ای است که دشمن از آن هراس دارد.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای تاب‌آوری در مراکز علمی هشدار داد: باید بپذیریم که تاب‌آوری دانشکده‌های ما در حال کاهش است. به عنوان مثال، در حالی که تنها ۱۲ ساعت پس از وقوع حادثه، کلاس‌های درس را برقرار کردیم، اما مدتی بعد به دلیل نقص فنی کوچک در یک دیزل‌ژنراتور و نبود قطعات لازم، در برگزاری امتحانات با چالش مواجه شدیم. این نشان می‌دهد که اگر از اقتصاد مقاومتی سخن می‌گوییم، فناوری در خط مقدم این مقاومت قرار دارد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف ضمن درخواست از مسئولان وزارت اقتصاد برای تسریع در تخصیص منابع، تصریح کرد: وظیفه دستگاه‌های اجرایی در حمایت از دانشگاه‌هایی که در پی افزایش تاب‌آوری کشور هستند، بسیار سنگین است. درخواست ما این است که فرآیند تخصیص منابع حاصل از ظرفیت‌های مالیاتی تسریع شود تا مردم و جامعه دانشگاهی احساس کنند خسارت‌های وارده به سرعت جبران شده و پویایی علمی بازگشته است.

تجریشی در پایان خاطرنشان کرد: علیرغم تمامی سختی‌ها، شور و اشتیاق دانشجویان در آغاز سال تحصیلی نشان‌دهنده امید و انگیزه بالای نسل جوان است. با حمایت‌های به‌موقع، می‌توانیم دانشگاه را با سرعت به جایگاه اصلی خود بازگردانیم.