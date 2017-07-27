به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در حالی تهران را به مقصد آبادان ترک کرد که برخلاف پیش‌بینی‌های انجام شده، مجتبی جباری در لیست ۱۸ نفره آبی‌پوشان قرار نگرفت و همراه این تیم به آبادان نرفت.

درحالی استقلالی‌ها جباری را با خود به آبادان نبردند که نام سه بازیکن ملی پوش امیدشان که به دلیل محرومیت جواز حضور در این مسابقه را ندارند در لیست مسافران استقلال به آبادان قرار داشت.



آبی‌ها به این امید مهدی قائدی، سیدمجید حسینی و امید نورافکن را با خود به آبادان بردند تا در صورت لغو محرومیت این سه بازیکن در آخرین ساعات، امکان استفاده از آنها را داشته باشند.



همچنین سرور جباروف هافبک ازبکستانی آبی پوشان که همچون سایر بازیکنان جدید این تیم حضورش در ترکیب در هاله‌ای از ابهام قرار دارد همراه با سایر آبی پوشان راهی آبادان شد.

دیدار تیم‌های استقلال و صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته نخست رقابت های لیگ برتر از ساعت ۲۱ جمعه ششم مرداد در ورزشگاه تختی اهواز انجام می‌شود.