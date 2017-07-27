به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی ظهر پنجشنبه در نشست خبری که به مناسبت ۵ مرداد سالروز اولین نماز جمعه کشور برگزار شد،به نقش پر رنگ خبرنگاران در جامعه اشاره کرد و افزود:نقد منصفانه ، بیان حقایق و نشان دادن ظرفیت های شهرستان از رسالت های مهم اصحاب رسانه است.

حسینی با بیان اینکه،نماز جمعه ارمغان و ثمره نظام انقلاب اسلامی است،اظهار داشت:دشمنان در جامعه امروز از راه مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اعتقادات،باورها،نقاط قوت و روح و روان جامعه را مورد هدف قرار داده است و خطبه‌های نماز جمعه تریبونی برای روشنگری و آگاهی‌دهی به مردم و شفاف‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

وی افزود: نمازهای جمعه در بیان مواضع رهبری، دفاع از مسئولان، بیان مشکلات مردم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش آفرین بوده است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه سیاست کلی ائمه جمعه کشور نقد منصفانه و دفاع واقع‌بینانه است،گفت: باید تلاش شود تا جایگاه نماز جمعه حفظ شود و در راستای تحقق این هدف است که اقتدار جامعه بالا می رود.

حجت الاسلام سید علی حسینی اظهار داشت:نشست با صیادان، ادارات، ورزشکاران،دانشگاهیان، هنرمندان، جهادگران جهاد کشاورزی،فرماندهی نیروی انتظامی، و همچنین دیدار با مردم روستای لمبدان و شهر دوراهک از جمله برنامه هایی است که به مناسبت ۵ مرداد ماه از سوی ستاد نماز جمعه شهرستان دیر برنامه ریزی شده است.