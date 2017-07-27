به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی که در بازی امشب تیم فوتبال پرسپولیس مقابل فولاد خوزستان به میدان نمی رود با حضور در برنامه تلویزیونی فوتبال برتر، درباره مشکلات مالی باشگاه پرسپولیس گفت: مشکلات مالی زیادی داریم. شرایط تیم خوب است اما نیاز به کمک مالی هوادارانمان داریم. از تک تک هواداران پرسپولیس می خواهم تا ما را همراهی کنند و با کمک های مالی که می کنند اجازه دهند مشکلات پرسپولیس به حداقل برسد.

وی تصریح کرد: من فکر می کنم در حال حاضر تنها راهی که می تواند مشکلات باشگاه پرسپولیس را برطرف کند بحث تامین منابع مالی است. از لحاظ مدیریت و زمین فوتبالی که تمرین می کنیم مشکل خاصی نداریم اما باشگاه با پرونده هایی روبروست که شاید باعث کسر امتیاز و جریمه باشگاه شود. بحثی که می کنیم تنها درباره پرسپولیس نیست و تمام فوتبال را در بر می گیرد. من از هوادارانمان تشکر می کنم. آنها گردانندگان فوتبال هستند و باشگاهداری می کنند.

کاپیتان پرسپولیس با درخواست از همه مسئولان برای کمک به حل مشکلات مالی باشگاه ها گفت: از رئیس جمهور می خواهم که به فریاد پرسپولیس برسند و کمک کنند تا مشکلات مالی نماینده فوتبال ایران در آسیا حل شود. همه مسئولان باید کمک کنند تا این مشکل بزرگ فوتبال که برای همه باشگاه هاست برطرف شود.

مدافع ملی پوش پرسپولیس در پایان راجع به پیش بینی نتیجه بازی تیمش مقابل تیم فوتبل فولاد خوزستان اظهار داشت: بازی اول همیشه سخت و نمی توان آن را پیش بینی کرد. امیدوارم بازیکنان تیم بتوانند به بهترین شکل ممکن تاکتیک ها را پیاده کنند.