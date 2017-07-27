قهرمان با پیروزی استارت زد/ پرسپولیس ۱۰ نفره از سد فولاد گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار فصل هفدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی از ساعت ۲۱ امروز پنجشنبه بین تیم های پرسپولیس و فولاد خوزستان آغاز شد که این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به سود سرخپوشان به پایان رسید. وحیدی امیری(۷) و شجاع خلیل زاده(۵۴) برای پرسپولیس گل زدند.

پرسپولیس در این دیدار با ترکیب علیرضا بیرانوند، حسین ماهینی ، محمد انصاری، شجاع خلیل‌زاده، صادق محرمی(۸۷ شایان مصلح)، محسن ربیع‌خواه، فرشاد احمدزاده، محسن مسلمان(۷۷ کمال کامیابی نیا)، وحید امیری، علی علیپور و مهدی طارمی(۸۱ گادوین منشا) به میدان رفت.

شاگردان برانکو در همان شروع بازی حملات زیادی را روی دروازه مهمان جنوبی خود پی ریزی کردند که ماحصل آن گل زودهنگام وحید امیری بود. در دقیقه ششم این دیدار فرشاد احمدزاده با شوتی محکم از کنار دروازه اولین خطر جدی را ایجاد کرد.

یک دقیقه بعد در یک رفت و برگشت درون محوطه جریمه و پس از آنکه ضربه علی علیپور به تیر عمودی دروازه برخورد کرد، وحید امیری در برگشت دروازه فولاد را باز کرد.

پس از اینکه گل پرسپولیس اداره کننده بازی بود اما نشاط لازم برای انجام حملات بیشتر و تاثیرگذارتر را نداشت تا نیمه اول با همین نتیجه به پایان برسد.

با شروع نیمه دوم دوم پرسپولیس بازهم در همان دقایق ابتدایی حملاتی را روی دروازه حریف پی ریزی کرد که البته خیلی زهردار نبود اما در دقیقه ۵۴ شجاع خلیل زاده مدافع جدید سرخپوشان با پرشی بلند و ضربه سر گل دوم را برای پرسپولیس به ثمر رساند.

در ادامه پرسپولیس بیشتر به فکر اداره بازی بود و تلاش داشت در ضد حملات بر تعداد گل های اضافه کند اما در دقیقه ۷۰ علی علیپور با دریافت دومین کارت زرد از بازی اخراج شد تا نخستین بازیکن اخراجی سرخپوشان در لیگ هفدهم باشد.

در دقایق پایانی برانکو دست به چند تعویض زد و کمال کامیابی نیا و گادوین منشا و شایان مصلح را هم به زمین فرستاد تا بتواند از نتیجه ای که تیمش بدست آورده است محافظت کند.