به گزارش خبرگزاری مهر، «هیثر نوئرت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امشب در خصوص پرتاب ماهواره ایرانی به فضا نظر داد و آن را اقدامی «تحریک‌آمیز» خواند.

نوئرت گفت که آمریکا هنوز گزارش قطعی در خصوص این پرتاب را از سرویس‌های اطلاعاتی خود نگرفته ولی اگر خبر پرتاب این ماهواره‌بر درست باشد «آن را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ درنظر می‌گیریم.»

ادعای نوئرت در حالی است که در توافق هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵ هیچ اشاره‌ای به مسئله برنامه موشکی ایران نشده است.

تنها در قطعنامه ۲۲۳۱ که توافق هسته‌ای را تائید کرده، با ادبیاتی غیرالزام‌آور «از ایران خواسته‌ شده است» که از توسعه «موشک‌های بالستیکی که برای داشتن توانمندی حمل کلاهک اتمی طراحی شده‌اند»، خودداری کند.

واشنگتن با بیان این ادعا که برنامه فضایی مقدمه‌ای برای ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما است، تلاش می‌کند تا ایران را برای متوقف کردن این برنامه تحت فشار قرار دهد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت: «ما این اقدام ا ادامه توسعه موشک‌های بالستیک ایران می‌دانیم؛ این پرتاب، امنیت و رفاه منطقه (خاورمیانه) را به خطر می اندازد.»

نوئرت با گره زدن پرتاب یک موشک ماهواره‌بر به روح یک توافق هسته‌ای گفت: «ما اعتقاد داریم که با این کار، روح برجام نقض شده است.»

ماهیت غیرالزام‌آور قطعنامه ۲۲۳۱ و ادبیات مشخص آن موجب شده تا آمریکا با وجود لفاظی‌های مداوم علیه برنامه موشکی و فضایی ایران، نتواند شورای امنیت را به اتخاذ تدابیر تنبیهی علیه ایران وادارد.

امروز ماهواره‌بر ایرانی سیمرغ از پایگاه فضایی امام خمینی (ره) پرتاب شد و با این پرتاب، پایگاه مزبور رسماً افتتاح شد.