خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : اندیشه های شیخ شهاب الدین سهروردی در حوزه فرهنگ و فلسفه حائز اهمیت است، چرا که وی از آموزگاران بزرگ حکمت و فلسفه در تاریخ فلسفه و حکمت اسلامی است و آنچه امروزه آن را حکمت اشراق می دانند از اندیشه های شیخ اشراق است.

در قلمرو فرهنگ نیز تأملات او درباره میراث کهن فکری ایران و یونان و اندیشه های وی را متمایز از دیگر متفکران عهد اسلامی می سازد. این دو بخش در اندیشه سهروردی مکمل یکدیگر بوده و هیچگونه جدایی و تفکیکی در آن راه پذیر نیست.

کتاب "آفاق حکمت سهروردی" با تأکید بر مسائل فوق تدوین و تألیف شده است. نوشته حاضر مشتمل به دو بخش ترجمه و تالیف است. بخش ترجمه برگزیده ای از مقالات عربی بوده که توسط سهروردی شناسان مهم عرب زبان تالیف شده است. بخش تالیف نیز اختصاص به مقالاتی دارد که موضوع هر یک از آنها آثار فلسفی و یا عرفانی سهروردی است.

آفاق حکمت سهروردی، اندیشه های افلاطونی در حکمت اشراق، حکمت مشاء و معارف شیعی در اندیشه سهروردی عناوین مقالات بخش نخست کتاب است.

بخش دو کتاب نیز پنج مقاله درباره برخی کتابهای سهروردی مانند آواز پر جبرئیل، الاربعون الاسماء، الالواح العمادیه، بستان القلوب، کلمة التصوف المقامات الصوفیة است.

در پایان نیز گفتگویی درباره حکمت اشراق در این کتاب منتشر شده است.